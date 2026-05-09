Rugby régional - Les cadets Cismonte en 8es de finale



Les jeunes Nordistes au-delà du fait de s’octroyer le bouclier territorial filent en 8es de finale du championnat de France. Pour leur part leurs homologues de Régional 3 ont échoué au port en étant battus par Marseille sur le fil 33 à 36, avec un essai encaissé à la dernière minute.

Une journée qui a permis à la Ligue Corse et à la Ligue Sud de s’unir pour remettre un chèque de 1.500 euros au profit de l’association « Merci Nico » à la mémoire du du jeune Nicolas Haddad à Saint-Maximin club du regretté jeune joueur.

Du coté des juniors R2, le RC Ajaccio se d »plaçait à Menton pour la demi-finale aller territoriale face à Monaco. Les Ajacciens ont été séchement battus 57 à 7 et ont hypothéqué leurs chances avant le match retour samedi prochain à Sarrola.

