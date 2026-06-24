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U tempu in Corsica


le Mercredi 24 Juin 2026 à 07:05

Les conditions ensoleillées et caniculaires se maintiennent et dès la mi-journée des nuages se développent sur les sommets de Corse. Des orages éclatent, ils peuvent s'accompagner de pluies intenses localement. Les températures peuvent atteindre 36 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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