EN IMAGES - Ferveur populaire pour la San Ghjuvà à Bastia

(Photos Gérard Baldocchi)

Les festivités ont débuté à 20 heures avec le départ de la procession depuis l'église de la San Ghjuvà en direction de la Conca Marina. Les fidèles ont ensuite participé, à 20 h 15, au salut au Très Saint-Sacrement célébré sur le site de la Conca Marina.Les cérémonies religieuses ont été présidées par l'abbé Pierre Bertoni, curé des paroisses Sainte-Marie et Saint-Jean, qui a accompagné les fidèles tout au long de cette soirée placée sous le signe de la dévotion à Saint Jean-Baptiste.À 21 heures, la procession a repris son parcours depuis la Conca Marina jusqu'à la Calata Albert Gillio, où était installé le traditionnel Fucarè de la Saint-Jean. Comme le veut la coutume, ce grand feu symbolique a constitué l'un des moments forts de la soirée, réunissant habitants et visiteurs dans une ambiance à la fois spirituelle et conviviale.À partir de 21 h 30, le public a pu assister au concert de Clément Albertini, très applaudi par les nombreux spectateurs présents sur le port.La soirée s'est poursuivie à 23 heures avec un feu d'artifice qui a illuminé le ciel bastiais avant de laisser place, dès 23 h 15, au Ballu di San Ghjuvà organisé par l'association « U Mercà », prolongeant les festivités jusque tard dans la nuit.Entre tradition religieuse, patrimoine populaire et animations festives, cette édition 2026 de la San Ghjuvà a une nouvelle fois confirmé l'attachement des Bastiais à l'une des célébrations les plus emblématiques du calendrier local.