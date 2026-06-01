CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Léa Gordon, créatrice de robes de mariée 24/06/2026 Rêves d’Enfance : la croisière qui aide les enfants à reprendre le large après la maladie 23/06/2026 Plus de 850 000 euros détournés au préjudice d’une association de soutien scolaire à Bastia 23/06/2026 Femmes Créatrices : à Ajaccio, l’art féminin s’expose pour la première fois 23/06/2026

Plus de 850 000 euros détournés au préjudice d’une association de soutien scolaire à Bastia


La rédaction le Mardi 23 Juin 2026 à 19:13

Une affaire de détournement de fonds d'une ampleur exceptionnelle a été mise au jour au sein d'une association bastiaise spécialisée dans le soutien scolaire et l'aide aux devoirs révèle sur ses réseaux sociaux la police nationale de la Haute-Corse.



Plus de 850 000 euros détournés au préjudice d’une association de soutien scolaire à Bastia
Selon les éléments communiqués, l'enquête a été menée sous l'autorité du pôle régional économique et financier du parquet de Bastia par la Brigade de la criminalité financière (BCF) et le Groupe interministériel de recherches (GIR) de Haute-Corse.
Les investigations ont révélé que la trésorière de l'association aurait utilisé les fonds de la structure à des fins personnelles. Les détournements auraient été réalisés par différents moyens : émission de chèques au profit de l'intéressée, virements vers son compte bancaire personnel et règlements de dépenses privées au moyen de la carte bancaire de l'association.
Le montant total du préjudice est évalué à 852 225 euros.


Dans le cadre de la procédure, les enquêteurs ont également procédé à la saisie d'une maison dont la valeur est estimée à 700 000 euros.
La mise en cause a été déférée devant le parquet de Bastia le 17 juin 2026. À l'issue de cette présentation, elle a été placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement, fixé au 9 décembre 2026.
L'enquête a permis de mettre au jour plusieurs années de détournements présumés au détriment de cette association œuvrant dans le domaine éducatif. La prévenue bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à son éventuelle condamnation définitive
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos