Plus de 850 000 euros détournés au préjudice d’une association de soutien scolaire à Bastia

Selon les éléments communiqués, l'enquête a été menée sous l'autorité du pôle régional économique et financier du parquet de Bastia par la Brigade de la criminalité financière (BCF) et le Groupe interministériel de recherches (GIR) de Haute-Corse.

Les investigations ont révélé que la trésorière de l'association aurait utilisé les fonds de la structure à des fins personnelles. Les détournements auraient été réalisés par différents moyens : émission de chèques au profit de l'intéressée, virements vers son compte bancaire personnel et règlements de dépenses privées au moyen de la carte bancaire de l'association.

Le montant total du préjudice est évalué à 852 225 euros.





Dans le cadre de la procédure, les enquêteurs ont également procédé à la saisie d'une maison dont la valeur est estimée à 700 000 euros.

La mise en cause a été déférée devant le parquet de Bastia le 17 juin 2026. À l'issue de cette présentation, elle a été placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement, fixé au 9 décembre 2026.

L'enquête a permis de mettre au jour plusieurs années de détournements présumés au détriment de cette association œuvrant dans le domaine éducatif. La prévenue bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à son éventuelle condamnation définitive

