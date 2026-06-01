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Stonde di Vita avec... Léa Gordon, créatrice de robes de mariée


La rédaction le Mercredi 24 Juin 2026 à 18:00

Léa Gordon s’est lancée il y a quatre ans dans la création de robes de mariée sur-mesure dans la région ajaccienne. Un savoir-faire qu’elle nous partage aujourd’hui. On a passé une journée avec elle.









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