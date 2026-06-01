Ligue 1 : Olivier Pantaloni succède à Claude Puel comme entraîneur de Nice

Pantaloni succède à Claude Puel qui avait remplacé Franck Haise fin décembre 2025, alors que le club traversait une grave crise interne et sportive. Nice ne s'est finalement sauvé de la relégation que lors des barrages contre Saint-Etienne (0-0, 4-1).

Ancien joueur passé par Bastia, Saint-Etienne, Martigues, Ajaccio, mais également par le centre de formation de Nice, sans avoir toutefois joué en équipe première, entre 1985 et 1988, Pantaloni a ensuite longtemps occupé différents postes d'entraîneur à Ajaccio (2005-2012, puis 2024-2024), qu'il avait fait accéder à la Ligue 1 en 2022. Il s'est ensuite révélé à Lorient.

Sur les deux dernières saisons en Bretagne, le Corse a fait remonter le club dans l'élite en 2025, avant de le maintenir aisément la saison dernière (10e avec 45 points).

Pantaloni qui a indiqué sur le site internet du club sa "fierté", a dit arriver à Nice pour "transmettre (s)es valeurs: humilité, travail, respect, détermination et ambition."

La composition du staff qui l'accompagnera dans sa mission n'est pas encore totalement scellée, indiquent des sources internes au club. Mais il devrait pouvoir compter au moins sur deux personnes déjà en place: Stéphane Cassard, l'entraîneur des gardiens, et Cédric Varrault, entraîneur adjoint.

Pantaloni aura pour mission de stabiliser en Ligue 1 un club duquel l'actionnaire Ineos n'est pas parvenu à se désengager malgré sa volonté et des discussions ces derniers mois avec un fonds d'investissement américain.

Dans ce contexte, Nice, régulièrement et structurellement club déficitaire, devra encore réaliser des économies.

Ainsi, Jérémie Boga, qui avait été prêté à la Juventus de Turin lors du dernier mercato hivernal, y a été officiellement transféré pour 4,8 millions d'euros. D'autre part, selon différentes sources proches du club, le milieu belge Charles Vanhoutte devrait également prochainement prendre la direction du Feyenoord Rotterdam pour un transfert estimé à 6 millions d'euros.

La gestion de cet exode du club azuréen qui s'annonce massif lors du mercato estival sera géré par le nouveau président, Maurice Cohen. Revenu en décembre dernier pour occuper la fonction de vice-président, l'ancien président du club de 2002 à 2009 succède à Jean-Pierre Rivère, lui aussi revenu en décembre dernier pour remplacer Fabrice Bocquet limogé.

Dans sa tâche, Cohen sera épaulé par un nouveau directeur sportif, poste vacant depuis le départ de Florian Maurice au début du mois de juin. Selon différentes sources proches du dossier, il sera bientôt occupé par Geoffrey Moncada, passé par le recrutement à Monaco et à l'AC Milan.

