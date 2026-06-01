Des as du volant à la rencontre de jeunes Porto-Vecchiais

Dans le cadre de ses actions en faveur des jeunes du quartier prioritaire, la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Commune de Portivechju a proposé, durant le mois de juin, deux séances de découverte du karting en partenariat avec la société Prokart de Figari.



Une douzaine d'enfants a ainsi pu s'initier à la discipline tout en participant à un cycle de sensibilisation consacré au sport automobile et à la prévention routière, une thématique développée depuis plusieurs semaines. L'objectif était autant de faire découvrir une nouvelle activité que de transmettre les règles essentielles de sécurité et les valeurs de responsabilité qui l'accompagnent.



La dernière séance, organisée ce mercredi matin sur le circuit de Figari, a réservé une belle surprise aux jeunes participants. Ils ont en effet eu l'occasion de rencontrer plusieurs pilotes de renom, venus partager leur expérience et leur passion.



Parmi eux figuraient Yves Loubet, plusieurs fois titré au niveau international dans les années 1980 et 1990 et aujourd'hui organisateur du Rallye du Maroc Historique, Jean-Philippe Quilichini, premier pilote insulaire et quatrième du récent Terre d'Aléria, ainsi que le Marocain Nadir Kabbage, champion d'Afrique et du Maroc de karting et triple vainqueur de la FIA MENA Nations Cup en 2022, 2023 et 2025.



Réunissant trois générations de pilotes, cette matinée s'est achevée par une démonstration de pilotage particulièrement appréciée des enfants. Une conclusion spectaculaire pour cette opération de découverte, qui laissera sans aucun doute de très beaux souvenirs à ces jeunes pilotes en herbe.

