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Canavaggia : Une intervention en cours après un accident de camion sur la RT30


La rédaction le Mercredi 17 Juin 2026 à 10:44

Une importante intervention est actuellement en cours sur la RT30, où un camion a été victime d'un accident de la circulation ce mercredi matin.



Canavaggia : Une intervention en cours après un accident de camion sur la RT30
Selon les premiers éléments, le poids lourd est seul en cause. Son conducteur, seul impliqué dans l'accident, est resté incarcéré dans la cabine du véhicule.
 
Les opérations de désincarcération de la victime sont actuellement en cours. D'importants moyens ont été engagés sur place, avec un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), un véhicule de secours routier (SR), un véhicule de reconnaissance (VRM), l'hélicoptère Choucas ainsi qu'un chef de groupe.
 
Les services des Routes de la Collectivité de Corse et les gendarmes sont également présents sur les lieux afin de sécuriser la zone et de faciliter l'intervention des secours.
Les circonstances de l'accident restent, pour l'heure, à déterminer.




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