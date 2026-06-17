Canavaggia : Une intervention en cours après un accident de camion sur la RT30

Selon les premiers éléments, le poids lourd est seul en cause. Son conducteur, seul impliqué dans l'accident, est resté incarcéré dans la cabine du véhicule.
Les opérations de désincarcération de la victime sont actuellement en cours. D'importants moyens ont été engagés sur place, avec un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), un véhicule de secours routier (SR), un véhicule de reconnaissance (VRM), l'hélicoptère Choucas ainsi qu'un chef de groupe.
Les services des Routes de la Collectivité de Corse et les gendarmes sont également présents sur les lieux afin de sécuriser la zone et de faciliter l'intervention des secours.
Les circonstances de l'accident restent, pour l'heure, à déterminer.
Les opérations de désincarcération de la victime sont actuellement en cours. D'importants moyens ont été engagés sur place, avec un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), un véhicule de secours routier (SR), un véhicule de reconnaissance (VRM), l'hélicoptère Choucas ainsi qu'un chef de groupe.
Les services des Routes de la Collectivité de Corse et les gendarmes sont également présents sur les lieux afin de sécuriser la zone et de faciliter l'intervention des secours.
Les circonstances de l'accident restent, pour l'heure, à déterminer.
-
Pourquoi EDF surveille de près l'été 2026 en Corse ?
-
Autonomie de la Corse : Débat tendu à l’Assemblée nationale
-
Après la garde à vue de son vice-président, Scola Corsa dénonce une « tentative de disqualification militante »
-
A màghjina - A Via Lattea face a guardia nant'à e muntagne corse
-
U tempu in Corsica