Ajaccio - Lumière sur la 18e édition du festival Racines de Ciel

Un écrin - le Palais Fesch à Ajaccio -, des rencontres littéraires de haut vol, des débats : du 17 au 21 juin, l’association Racines de Ciel organise son festival, une édition durant laquelle littérature et histoire de l’art vont s’enlacer, pour tenter d’apporter aux festivaliers un rayon de lumière, d’espoir, sur un quotidien parfois assombri par l’actualité. Mychèle Leca, directrice de Racines de Ciel, a été à l’écoute de ses idées et s’est nourrie de ses rencontres pour donner vie à une programmation qui demande chaque année à se réinventer. Il n’y a pas de temps fort du festival, « en fait chaque moment en est un ».
Après les thèmes romans psychanalyse, rencontres méditerranéennes, bicentenaire de Napoléon et des rencontres plus générales, la directrice a voulu cette année un nouveau thème, Rai de lumière, et un fil rouge qui fait lien avec le Prix du livre d’art (en clôture) : littérature et histoire de l’art.
« Nicolas Tainturier-Tomasini, chef du service du livre à la Collectivité de Corse, m’a parlé d’un livre qui raconte l’histoire du théâtre Saint-Gabriel d’Ajaccio (aujourd’hui La Poste). C’est de là que m’est venue l’idée de consacrer une rencontre littéraire à ce livre et à s’interroger sur la place du bâtiment culturel dans la cité », raconte Mychèle Leca. « Ce débat a donné la note de Rai de lumière. Nous avons amorcé une programmation qui était un peu de l’ordre des états généraux de la culture. » La culture comme note d’espoir et de lumière dans une actualité mondiale et nationale sombre et pesante.
Pour ce rendez-vous, Mychèle Leca fait venir Marie-Christine Labourdette, ancienne présidente de la Cité de l’architecture de Paris, Dominique Panzani professeur honoraire de philosophie à Paris et l’historien corse Philippe Colombani. (Rencontre « Feu le théâtre Saint-Gabriel à Ajaccio : Les lieux qui manquent » (samedi 20 juin à 18h45).
Après les thèmes romans psychanalyse, rencontres méditerranéennes, bicentenaire de Napoléon et des rencontres plus générales, la directrice a voulu cette année un nouveau thème, Rai de lumière, et un fil rouge qui fait lien avec le Prix du livre d’art (en clôture) : littérature et histoire de l’art.
« Nicolas Tainturier-Tomasini, chef du service du livre à la Collectivité de Corse, m’a parlé d’un livre qui raconte l’histoire du théâtre Saint-Gabriel d’Ajaccio (aujourd’hui La Poste). C’est de là que m’est venue l’idée de consacrer une rencontre littéraire à ce livre et à s’interroger sur la place du bâtiment culturel dans la cité », raconte Mychèle Leca. « Ce débat a donné la note de Rai de lumière. Nous avons amorcé une programmation qui était un peu de l’ordre des états généraux de la culture. » La culture comme note d’espoir et de lumière dans une actualité mondiale et nationale sombre et pesante.
Pour ce rendez-vous, Mychèle Leca fait venir Marie-Christine Labourdette, ancienne présidente de la Cité de l’architecture de Paris, Dominique Panzani professeur honoraire de philosophie à Paris et l’historien corse Philippe Colombani. (Rencontre « Feu le théâtre Saint-Gabriel à Ajaccio : Les lieux qui manquent » (samedi 20 juin à 18h45).
Des débats sur l’exil, Matisse, l’art
Mychèle Leca tenait également à faire revenir le romancier et essayiste Antoine Compagnon, très apprécié des Ajacciens. L’auteur ouvrira ce festival 2026, avec son dernier livre lors d’une conversation inaugurale « Mirifique mirage » (vendredi 19 juin à 18h30) avec l’essayiste Jean-François Sirinelli et animé par Albert Dichy, président de Racines de ciel. Un peu plus tard, dans la cour du Palais, un débat entre l’autrice violoniste baroque Léonor de Récondo et l’écrivain et journaliste Santiago H. Amigorena portera sur le thème de l’exil (Vendredi 19 juin à 20h30).
Le lendemain, d’autres débats sont au programme, avec Antoine Compagnon et Laurence de Cars sur le peintre Matisse (samedi 20 juin à 11h), l’auteur Philippe Forest et Jean de Loisy débattront - en lien avec le fil rouge de cette édition - sur « Osez parler de l'art avec aplomb » (samedi 20 juin à 16h30).
Le festival mettra également à l’honneur trois jeunes auteurs samedi soir lors d’une soirée lectures-performances signée Alexandra Profizi : « Extérieur nuit » : les Voix qui parlent en nous. Une première avec Victor Malzac, Simon Johannin et Marion Quantin.
Le festival fera aussi la part belle aux enfants et scolaires avec Partir en livre. Mercredi et jeudi, le festival passera en mode hors-les-murs avec des rencontres organisées entre les élèves des collèges Arthur Giovoni et Stilettu en compagnie de l’écrivain Philippe Forest autour d’un incontournable de la littérature enfantine « Peter Pan » de JM Barrie. Une rencontre est également organisée à la médiathèque des Jardins de l’Empereur. Vendredi, retour au musée pour une rencontre avec les collégiens de la ville et la participation de l’artiste Julien Osty pour une performance en direct ainsi que de Roxane Capaccini pour la lecture à voix haute d’extraits de l’œuvre.
Le lendemain, d’autres débats sont au programme, avec Antoine Compagnon et Laurence de Cars sur le peintre Matisse (samedi 20 juin à 11h), l’auteur Philippe Forest et Jean de Loisy débattront - en lien avec le fil rouge de cette édition - sur « Osez parler de l'art avec aplomb » (samedi 20 juin à 16h30).
Le festival mettra également à l’honneur trois jeunes auteurs samedi soir lors d’une soirée lectures-performances signée Alexandra Profizi : « Extérieur nuit » : les Voix qui parlent en nous. Une première avec Victor Malzac, Simon Johannin et Marion Quantin.
Le festival fera aussi la part belle aux enfants et scolaires avec Partir en livre. Mercredi et jeudi, le festival passera en mode hors-les-murs avec des rencontres organisées entre les élèves des collèges Arthur Giovoni et Stilettu en compagnie de l’écrivain Philippe Forest autour d’un incontournable de la littérature enfantine « Peter Pan » de JM Barrie. Une rencontre est également organisée à la médiathèque des Jardins de l’Empereur. Vendredi, retour au musée pour une rencontre avec les collégiens de la ville et la participation de l’artiste Julien Osty pour une performance en direct ainsi que de Roxane Capaccini pour la lecture à voix haute d’extraits de l’œuvre.
Le dimanche, place à la 7ème édition du Prix du Livre d’Art
Le festival se clôturera dimanche avec la 7e édition du Prix du livre d’art à 11h et La Table ronde des jurés « Traits de lumière dans la peinture » (11h30). Les jurés, historiens d’art, sont des historiens nationaux et internationaux.
L’association Racines de Ciel est née au départ avec ce festival de rencontres littéraires en septembre. Avec le musée et au gré des rencontres, l’association a peu à peu étoffé sa programmation jusqu’à proposer des rendez-vous tout au long de l’année (soirées, mastereclasses, enseignements des métiers du livre, Cités éducatives, ateliers d’écriture….). « Avec le musée, c’est une rencontre exceptionnelle. Ce sont eux qui m’ont donné des ailes. »
Plus d’informations sur :
https://www.racinesdeciel.com/ et Facebook
L’association Racines de Ciel est née au départ avec ce festival de rencontres littéraires en septembre. Avec le musée et au gré des rencontres, l’association a peu à peu étoffé sa programmation jusqu’à proposer des rendez-vous tout au long de l’année (soirées, mastereclasses, enseignements des métiers du livre, Cités éducatives, ateliers d’écriture….). « Avec le musée, c’est une rencontre exceptionnelle. Ce sont eux qui m’ont donné des ailes. »
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