Ajaccio - Lumière sur la 18e édition du festival Racines de Ciel

Un écrin - le Palais Fesch à Ajaccio -, des rencontres littéraires de haut vol, des débats : du 17 au 21 juin, l’association Racines de Ciel organise son festival, une édition durant laquelle littérature et histoire de l’art vont s’enlacer, pour tenter d’apporter aux festivaliers un rayon de lumière, d’espoir, sur un quotidien parfois assombri par l’actualité. Mychèle Leca, directrice de Racines de Ciel, a été à l’écoute de ses idées et s’est nourrie de ses rencontres pour donner vie à une programmation qui demande chaque année à se réinventer. Il n’y a pas de temps fort du festival, « en fait chaque moment en est un ».



Après les thèmes romans psychanalyse, rencontres méditerranéennes, bicentenaire de Napoléon et des rencontres plus générales, la directrice a voulu cette année un nouveau thème, Rai de lumière, et un fil rouge qui fait lien avec le Prix du livre d’art (en clôture) : littérature et histoire de l’art.



« Nicolas Tainturier-Tomasini, chef du service du livre à la Collectivité de Corse, m’a parlé d’un livre qui raconte l’histoire du théâtre Saint-Gabriel d’Ajaccio (aujourd’hui La Poste). C’est de là que m’est venue l’idée de consacrer une rencontre littéraire à ce livre et à s’interroger sur la place du bâtiment culturel dans la cité », raconte Mychèle Leca. « Ce débat a donné la note de Rai de lumière. Nous avons amorcé une programmation qui était un peu de l’ordre des états généraux de la culture. » La culture comme note d’espoir et de lumière dans une actualité mondiale et nationale sombre et pesante.



Pour ce rendez-vous, Mychèle Leca fait venir Marie-Christine Labourdette, ancienne présidente de la Cité de l’architecture de Paris, Dominique Panzani professeur honoraire de philosophie à Paris et l’historien corse Philippe Colombani. (Rencontre « Feu le théâtre Saint-Gabriel à Ajaccio : Les lieux qui manquent » (samedi 20 juin à 18h45).