Le créateur Simon Porte Jacquemus choisit l’Île-Rousse et le Phare de la Pietra pour son prochain défilé

Le défilé de la maison Jacquemus, qui sera organisé juste après la Fashion Week homme printemps-été 2027, qui se tient du 23 au 28 juin à Paris, ne devrait réunir qu’une liste très restreinte d’invités selon le créateur, qui a précisé au magazine WWD que celle-ci ne comprendrait « que des membres de la presse, des amis de la maison, quelques acheteurs ainsi que des personnalités internationales et locales ». Du côté des mannequins qui défileront sur le podium pour présenter les nouvelles créations de Simon Porte Jacquemus, la maison a annoncé vouloir faire place à des talents locaux et organiser un casting réservé aux Corses de plus de 18 ans.





Une mise en valeur du territoire





Au-delà du décor, cette démarche illustre la volonté de Simon Porte Jacquemus de valoriser les territoires qui accueillent ses présentations « Je suis également ravi de m’associer à la ville de L’Île-Rousse pour soutenir la restauration et la préservation de ce site patrimonial unique. Redonner vie à ces lieux et contribuer à ce que leur héritage soit transmis aux générations futures me tient particulièrement à cœur », a-t-il ajouté au magazine WWD.





Du côté de la Balagne, l’annonce de la tenue du défilé est accueillie avec satisfaction. La mairie de L’Île-Rousse, par la voix d’Angèle Bastiani met en avant l’opportunité que représente cet événement pour la visibilité du territoire. « Voir les Îles de la Pietra devenir le décor d’un événement de portée internationale est une formidable reconnaissance pour notre territoire et pour tout le travail mené depuis plusieurs années afin de le mettre en valeur. Au-delà de L’Île-Rousse, c’est toute la Corse qui sera mise à l’honneur à travers les images qui feront le tour du monde. C’est une véritable campagne de communication à ciel ouvert pour notre île, sa beauté, son identité et son attractivité. En tant que maire de l’Île-Rousse et présidente de l’Agence du Tourisme de la Corse, je mesure pleinement la portée de cet événement qui contribuera à faire rayonner l’image de notre territoire bien au-delà de nos frontières », s'est-elle félicitée.





En amont, la ville indique avoir travaillé en coordination avec « le Conservatoire du littoral, les Chemins de fer de la Corse, l’EPCI de Corse et l’ensemble des partenaires concernés » pour permettre la tenue de l’événement. « Notre priorité a toujours été double : permettre la tenue de cet événement exceptionnel tout en garantissant la préservation d’un espace naturel remarquable. Cette approche est d’ailleurs parfaitement cohérente avec l’ADN de la maison Jacquemus, qui imagine des événements éphémères dans des lieux emblématiques en respectant leur caractère unique. »



Enfin, la commune met également en avant la volonté du créateur de s’inscrire dans une démarche plus durable. « Nous sommes particulièrement sensibles à la volonté de la maison Jacquemus d’inscrire son passage à l’Île-Rousse dans la durée. Son engagement prendra notamment la forme d’un mécénat en faveur de la restauration d’un élément important du patrimoine communal. D’autres initiatives culturelles sont également envisagées afin de permettre aux habitants et aux visiteurs de prolonger cette rencontre entre création, patrimoine et territoire. C’est la preuve que cet événement laissera une trace positive et durable bien au-delà du défilé lui-même. »

