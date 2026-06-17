Bastia - Sylvie Antoniotti présente sa nouvelle exposition « Empreinte originelle » à la Galerie Residenza

« Cette exposition se veut une frise, une ode à la vie, qui permet au public de s’imprégner de la vie de nos ancêtres, très lointains ou plus récents, qui ont marqué l’humanité, créé des choses essentielles avec des idées pures, non asphyxiées par la société de consommation, d’où son titre », présente Sylvie Antoniotti. À partir de ce jeudi 18 juin, l'artiste peintre et sculptrice présente sa nouvelle exposition "Empreinte originelle" à la Galerie Residenza de Bastia à travers laquelle elle retrace le parcours de l'humanité.



Au fil de la visite le public découvrira divers personnages. Ainsi l’artiste rend-elle hommage à Lucie, une des premières femmes connues de l’humanité. « En sculptant ses courbes avec une sensualité assumée, Lucie devient un symbole intemporel de la féminité, capturant l’attraction primitive qui nous relie depuis nos débuts », explique l'artiste. Autre personnage, la princesse et prêtresse sumérienne Enheduanna. « Elle est la première figure de l’histoire à signer son nom en tant qu’autrice, confiant ses sentiments à l’écriture. Son héritage littéraire nous est parvenu gravé sur un disque d’albâtre retrouvé à Ur, au cœur de cette région où est née l’écriture, portant sa voix jusqu’à nous ».



Avec « A E stelle », Sylvie Antoniotti nous élève aussi parmi les étoiles. « Elle nous rappelle ce lien fondamental, cette aspiration poétique qui relie chaque humain à l’infini. Elle incarne notre quête, ce mouvement immatériel qui, de la terre, aspire vers l’inconnu, vers le ciel ». Un clin d’œil aussi à la grotte de Lascaux…Le reste, des merveilles, à découvrir.



Pour cette expo, la sculptrice s’est mise à la peinture, acrylique ou à l’huile, parfois avec de la matière, créant ses propres couleurs à l’aide de pigments. Certaines sculptures sont ainsi doublées d’une jolie toile. « Dans mon travail, je privilégie de mettre en lumière le positif afin qu’on s’en inspire au lieu de consommer le négatif dont on nous abreuve au quotidien », raconte-t-elle.



Un joli moment à passer dans cette galerie* claire, fraiche, dans cette petite rue St Erasme, souvent méconnue, au cœur de l’emblématique quartier du marché de Bastia. « Je ne suis moi-même pas artiste, mais je suis une véritable passionnée d’art depuis ma plus tendre enfance », explique Marie-Diana Leca, la galeriste. « Il y a eu un tournant dans ma vie qui a fait que j’ai aspiré à faire ce que j’aime. J’ai rencontré des artistes qui partagent ma vision des choses, mes valeurs et j’ai envie de les faire rayonner, leur donner de la visibilité ».



En ce mois de juin torride, Marie-Diana et Sylvie nous offrent indéniablement un moment de fraicheur, de poésie, de contemplation, bien agréable.



*Galerie Residenza – 1 rue St Erasme – Bastia. Ouverte du mardi au samedi de 14h30 à 19h.

