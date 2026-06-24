A màghjina - L'ultimu sguardu nant'à Bastia
Alors que le navire prend le large, Bastia dévoile une dernière fois son amphithéâtre de maisons blanches adossées à la montagne. Sous une lumière changeante et un ciel chargé, la ville semble retenir encore un instant ceux qui la quittent. Une image familière pour les voyageurs : celle d'une Corse qui s'éloigne lentement, sans jamais vraiment disparaître du regard.
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