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A màghjina - L'ultimu sguardu nant'à Bastia


le Mercredi 24 Juin 2026 à 07:25

Alors que le navire prend le large, Bastia dévoile une dernière fois son amphithéâtre de maisons blanches adossées à la montagne. Sous une lumière changeante et un ciel chargé, la ville semble retenir encore un instant ceux qui la quittent. Une image familière pour les voyageurs : celle d'une Corse qui s'éloigne lentement, sans jamais vraiment disparaître du regard.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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