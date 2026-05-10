CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Mélissa Theuriau à Cine Donne : « La jeune génération de filles est beaucoup moins frileuse et s'auto-censure moins que nous» 10/05/2026 Football Grand Sud - Un derby sans vainqueur 10/05/2026 Ocean Fifty Series - Sébastien Rogues vainqueur à Ajaccio, Thomas Coville en équipier d’une transmission 10/05/2026 Avec Marc’Andria Maurizzi, le premier Open international d’échecs de Lecci voit grand 10/05/2026

Quand le Festival Cine donne se délocalise à Furiani et L’ile Rousse


Philippe Jammes le Dimanche 10 Mai 2026 à 11:26

Après 4 jours plein à Bastia la semaine de dernière, le Festival Cine donne de la Communauté Agglomération de Bastia se déplace ce lundi 11 mai à Furiani et Mardi à L’Ile Rousse.



"Qui brille au combat" projeté à Furiani et L'Ile Rousse dans le cadre du festival Cine Donne
"Qui brille au combat" projeté à Furiani et L'Ile Rousse dans le cadre du festival Cine Donne
Ce lundi au cinéma U Paradisu, à 9 heures projection de « Vice Versa 2 » de Kelsey Mann (séance dédiée au public scolaire) suivie d’une table ronde avec Anna Chiudini, conseillère technique départementale en charge du service social des élèves, Marie-Ange Camuzat, professeure des écoles et Virginie Chiodi, psychologue.
À 14 heures nouvelle séance scolaire avec à la suite une table ronde à laquelle prendront part Isabelle Lefebvre, psychologue CAMSP, Rodolphe Delaup, psychologue Education Nationale et Marie-Ange Camuzat, professeure des écoles.
À 20 heures, toujours au cinéma de Furiani, pour le grand public, un spectacle, une performance musicale de Cantid’elle puis à 20h30 projection de « Qui brille au combat » de Joséphine Japy.
La table ronde qui suivra réunira Patricia Beck, directrice générale ADAPEI, Melina Bailleux, coordonnatrice du parcours relais handicaps rares PACA Corse, Angel Lambert, éducatrice spécialisée et Valentine Drieux, pilote de l'équipe relais handicaps rares PACA-Corse.
Mardi 12 mai le festival se clôturera à L’Ile Rousse au cinéma Le Fogata avec une séance à 9 heures pour les scolaires et la projection de « Les Rêveurs de Isabelle Carré » puis à 20h30, « Qui brille au combat » de Joséphine Japy pour le grand public.

Mardi 12 mai le festival se clôturera à L’Ile Rousse au cinéma Le Fogata avec une séance à 9 heures pour les scolaires et la projection de « Les Rêveurs de Isabelle Carré » puis à 20h30, « Qui brille au combat » de Joséphine Japy pour le grand public.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos