Quand le Festival Cine donne se délocalise à Furiani et L’ile Rousse

Ce lundi au cinéma U Paradisu, à 9 heures projection de « Vice Versa 2 » de Kelsey Mann (séance dédiée au public scolaire) suivie d’une table ronde avec Anna Chiudini, conseillère technique départementale en charge du service social des élèves, Marie-Ange Camuzat, professeure des écoles et Virginie Chiodi, psychologue.

À 14 heures nouvelle séance scolaire avec à la suite une table ronde à laquelle prendront part Isabelle Lefebvre, psychologue CAMSP, Rodolphe Delaup, psychologue Education Nationale et Marie-Ange Camuzat, professeure des écoles.

À 20 heures, toujours au cinéma de Furiani, pour le grand public, un spectacle, une performance musicale de Cantid’elle puis à 20h30 projection de « Qui brille au combat » de Joséphine Japy.

La table ronde qui suivra réunira Patricia Beck, directrice générale ADAPEI, Melina Bailleux, coordonnatrice du parcours relais handicaps rares PACA Corse, Angel Lambert, éducatrice spécialisée et Valentine Drieux, pilote de l'équipe relais handicaps rares PACA-Corse.

Mardi 12 mai le festival se clôturera à L’Ile Rousse au cinéma Le Fogata avec une séance à 9 heures pour les scolaires et la projection de « Les Rêveurs de Isabelle Carré » puis à 20h30, « Qui brille au combat » de Joséphine Japy pour le grand public.



Mardi 12 mai le festival se clôturera à L’Ile Rousse au cinéma Le Fogata avec une séance à 9 heures pour les scolaires et la projection de « Les Rêveurs de Isabelle Carré » puis à 20h30, « Qui brille au combat » de Joséphine Japy pour le grand public.