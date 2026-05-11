Bastia et Ajaccio, aéroports les plus ponctuels de France au 1er trimestre 2026

Alors que le trafic aérien français a connu un net recul de ponctualité au premier trimestre 2026, la Corse tire son épingle du jeu. Selon les données de la plateforme AirHelp, les aéroports de Bastia et d’Ajaccio affichent les meilleurs taux de ponctualité du pays, loin devant les grandes plateformes continentales.



Dans un contexte marqué par une forte dégradation du trafic aérien — avec seulement 61,7 % des vols partis à l’heure en France et près de 6,8 millions de passagers affectés par des retards ou annulations — les deux principaux aéroports de l’île se distinguent nettement.

L’Aéroport de Bastia-Poretta occupe ainsi la première place nationale avec un taux de ponctualité de 85 %. Sur la seconde marche du podium, l’Aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte affiche pour sa part 81,7 % de vols partis à l’heure.



Deux performances qui contrastent fortement avec la moyenne nationale, tirée vers le bas par des plateformes bien plus saturées comme Lyon, Brest ou encore Rennes, où les taux de ponctualité chutent parfois autour de 50 à 55 %.



Un contraste marqué avec le reste du territoire



Sur la période janvier-mars 2026, sur près de 140 000 vols qui ont décollé depuis la France, plus d’un tiers ont été perturbés. Dans ce contexte tendu, les aéroports corses se distinguent également par un faible taux d’annulation, avec 2,3 % à Bastia et 2,4 % à Ajaccio, selon les données d’AirHelp.



À l’échelle nationale, la situation est bien plus dégradée, avec une explosion des annulations et des contraintes opérationnelles liées notamment à des reroutages de l’espace aérien et à des tensions sur le contrôle du trafic.



Cette performance s’explique en partie par la structure du trafic aérien en Corse, moins dense et moins exposée aux effets de saturation des grands hubs nationaux comme Paris-Charles de Gaulle ou Lyon-Saint-Exupéry.



Les données confirment ainsi une tendance déjà observée les années précédentes : les aéroports insulaires, moins soumis aux effets de chaîne des perturbations, affichent des niveaux de régularité supérieurs à la moyenne nationale.



Alors que le nombre de passagers touchés par des perturbations a augmenté de 72 % en un an, la Corse fait donc figure d’exception dans un paysage aérien français globalement sous tension.