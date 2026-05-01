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U tempu in Corsica


le Jeudi 14 Mai 2026 à 07:05

Le e temps est sec, mais venté. Le Libecciu souffle fort avec des rafales dépassant les 100 km/h aux extrémités de l'île, et même plus près des caps exposés. Les maximales plafonnent entre 22 et 23 degrés
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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