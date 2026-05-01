A màghjina - I Filanci di u Prunelli
Voici l’un des nombreux milans qui survolent chaque jour la vallée du Prunelli.
Tout l’hiver, on les a vus chasser au-dessus de la plaine. Aujourd’hui, ce sont les premiers vols des petits que l’on peut observer, entre deux avions qui se posent à Campo d'ell'Oru.
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