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A màghjina - I Filanci di u Prunelli


le Jeudi 14 Mai 2026 à 07:20

Voici l’un des nombreux milans qui survolent chaque jour la vallée du Prunelli.
Tout l’hiver, on les a vus chasser au-dessus de la plaine. Aujourd’hui, ce sont les premiers vols des petits que l’on peut observer, entre deux avions qui se posent à Campo d'ell'Oru.
Si, comme Antoine de Seze , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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