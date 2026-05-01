Le marché d’Ajaccio en course pour être sacré plus beau marché de France

(Archives Michel Luccioni)
Comme chaque année, TF1 invite ses téléspectateurs à élire le plus beau marché de France. Pour cette 9e édition du concours « Votre plus beau marché », dont la sélection a été dévoilée le 27 avril dernier, 24 marchés ont été retenus à travers le pays. Et pour la région Corse, comme l'année passée, c’est le marché de la cité impériale qui a été choisi.
« En plein cœur de ville, le marché d'Ajaccio déploie chaque jour ses étals colorés, ses parfums envoûtants et son âme chaleureuse », écrit TF1 sur la page dédiée au concours en insistant sur « un véritable épicentre du quotidien ». Sous le marché couvert et à l’extérieur, plus de 40 commerçants et une trentaine de journaliers installent en effet chaque jour leurs étals. « Les produits proposés y sont variés et authentiques », souligne TF1, évoquant notamment les épices, huiles d’olive, charcuteries, fromages fermiers, fruits et légumes de saison, miels du maquis et confitures artisanales.
Le vote national est désormais ouvert sur le site dédié au concours. Durant cette première phase, les 24 marchés candidats seront présentés chaque jour à la fin du JT de 13 heures de TF1.
À partir du 1er juin, les dix finalistes feront ensuite l’objet de reportages dédiés. Les trois derniers marchés encore en lice seront finalement départagés par un « Super Jury », composé de trois personnalités publiques et de trois téléspectateurs tirés au sort. Le nom du grand gagnant sera dévoilé durant la semaine du 22 juin.
L’an dernier, le marché des Halles de Béziers avait remporté le concours. Le marché d'Ajaccio y participe pour sa part pour la quatrième fois.
« En plein cœur de ville, le marché d'Ajaccio déploie chaque jour ses étals colorés, ses parfums envoûtants et son âme chaleureuse », écrit TF1 sur la page dédiée au concours en insistant sur « un véritable épicentre du quotidien ». Sous le marché couvert et à l’extérieur, plus de 40 commerçants et une trentaine de journaliers installent en effet chaque jour leurs étals. « Les produits proposés y sont variés et authentiques », souligne TF1, évoquant notamment les épices, huiles d’olive, charcuteries, fromages fermiers, fruits et légumes de saison, miels du maquis et confitures artisanales.
Le vote national est désormais ouvert sur le site dédié au concours. Durant cette première phase, les 24 marchés candidats seront présentés chaque jour à la fin du JT de 13 heures de TF1.
À partir du 1er juin, les dix finalistes feront ensuite l’objet de reportages dédiés. Les trois derniers marchés encore en lice seront finalement départagés par un « Super Jury », composé de trois personnalités publiques et de trois téléspectateurs tirés au sort. Le nom du grand gagnant sera dévoilé durant la semaine du 22 juin.
L’an dernier, le marché des Halles de Béziers avait remporté le concours. Le marché d'Ajaccio y participe pour sa part pour la quatrième fois.
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