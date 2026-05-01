Scola corsa : les six parlementaires corses demandent à l'État de tenir ses engagements

Ils veulent à leur tour alerter quant à la situation préoccupante de Scola corsa. Dans une lettre adressée au Premier ministre, les six parlementaires corses en appellent à l’arbitrage du Premier ministre, en lui demandant « instamment de respecter les promesses qui avaient été formulées quant à la contractualisation généralisée du réseau à hauteur de 11 postes pour la rentrée prochaine ».



« Il s’agit de la seule mesure capable de sécuriser définitivement la structure et d’aller vers une solution apaisée au recours préfectoral introduit auprès du Tribunal administratif dénonçant l’illégalité de la subvention allouée à l’association par la CdC », rappellent Michel Castellani, François-Xavier Ceccoli, Paul-André Colombani, Laurent Marcangeli, Jean-Jacques Panunzi et Paul-Toussaint Parigi, en ajoutant : « La moitié du chemin a été parcourue avec une dotation de 6 postes, il importe désormais de la compléter afin de doter Scola corsa du même dispositif déjà opérant dans d’autres régions depuis des décennies ».



« Une mesure indispensable pour sécuriser durablement l’association », appuie de leur côté les dirigeants du réseau en saluant cette démarche des parlementaires « rare par son unité » qui « démontre combien, dépassant les clivages, la langue corse constitue un enjeu partagé par l’ensemble de la population insulaire ».



Alors qu’un bras de fer oppose depuis plus d’un mois l’association et l’État autour de cette contractualisation généralisée, les différentes réunions organisées en préfecture n’ont, pour l’heure, pas permis de déboucher sur un accord. Dans ce contexte, une nouvelle manifestation de soutien à Scola corsa est annoncée samedi prochain à Bastia.