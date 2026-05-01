CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Isabelle Demoustier, propriétaire du parc de Saleccia 27/05/2026 Baccalauréat : une épreuve de spécialité pourra être passée en langue corse à partir de 2028, dit le ministre 26/05/2026 À Ajaccio, les enfants renouent avec la magie de l’écriture lors de la Fête de l’écrit 26/05/2026 Autonomie de la Corse : la réforme constitutionnelle dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 16 juin 26/05/2026

Autonomie de la Corse : la réforme constitutionnelle dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 16 juin


AFP le Mardi 26 Mai 2026 à 15:49

Le projet de réforme constitutionnelle sur "l'autonomie" de la Corse est inscrit à l'agenda de l'Assemblée nationale à partir du 16 juin dans l'hémicycle, a appris l'AFP mardi de source parlementaire.



Autonomie de la Corse : la réforme constitutionnelle dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 16 juin
Initié en 2022 par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, à la demande d'Emmanuel Macron, pour mettre un terme aux violences sur l'île provoquées par la mort en prison du militant indépendantiste Yvan Colonna, le projet de loi constitutionnelle vise notamment à octroyer à l'île "une autonomie au sein de la République". La Collectivité de Corse pourrait aussi "être habilitée à décider de l'adaptation" de certaines lois et règlement, au regard des spécificités de l'île, dans des conditions encadrées par la loi.

Approuvé en Conseil des ministres en juillet 2025 le texte avait été retardé à l'automne par les débats budgétaires puis en mars par les élections municipales. Il devait théoriquement être examiné d'abord par le Sénat, car il a pour objet l'organisation des collectivités territoriales, mais l'agenda déjà plein à la chambre haute, et les sénatoriales qui approchent, auraient repoussé la discussion, probablement à la rentrée. Le Sénat a donc accepté que le projet de loi soit d'abord examiné à l'Assemblée nationale.

Il devrait être examiné en commission des Lois dès le 2 juin. Le président de la commission des Lois, Florent Boudié (Renaissance), troquera pour l'occasion sa casquette et sera rapporteur du texte, après un nouveau déplacement cette semaine en Corse.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos