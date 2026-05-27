Déchets - Louis Pozzo di Borgo dénonce une absence de vision stratégique du Syvadec et n’exclut pas de prendre des mesures …

La Communauté d’Agglomération de Bastia est revenue ce mardi 26 mai sur la réélection la semaine dernière de Don Georges Gianni à la tête du SYVADEC. Une élection marquée, pour la CAB, par la non-présentation de candidat à la vice-présidence du syndicat de valorisation des déchets. À l’occasion du conseil communautaire, son président Louis Pozzo di Borgo a expliqué cette décision devant les élus. « Le candidat n’a pas daigné partager son programme, dans ces conditions nous n’avons pas accepté de siéger comme vice-président ni de participer aux votes. »



Pour Louis Pozzo di Borgo, il est hors de question « d’engager nos 66 000 habitants sur une trajectoire inconnue avec une majorité qui n’a ni vision ni stratégie financière, qui ne s’inscrit pas dans la durée, alors que nous étions prêts à travailler », soulignant que ce n’est « ni sa manière de travailler, ni sa manière de faire de la politique » et allant jusqu’à évoquer un déni de démocratie.



Une prise de position contre le SYVADEC de la part du président de la CAB qui n’est pas une première. Depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération de Bastia dénonce la hausse des coûts liés au SYVADEC. Des chiffres ont été présentés à l’occasion du conseil communautaire. Depuis 2019, la Communauté d’Agglomération de Bastia indique être passée d’une production de 20 518 tonnes à 15 907 tonnes d’ordures ménagères en 2025. Une baisse du nombre de déchets produits qui, pour Louis Pozzo di Borgo, s’est traduite par une hausse de la contribution, passée de 4,8 millions à 6,7 millions d’euros en six ans, soit de 234 euros la tonne à 425 euros. « Nous sommes à moins 20 % de production de déchets et à plus 40 % de cotisation. 80 % d’augmentation du coût global du SYVADEC », argumente Louis Pozzo di Borgo.



Le président de la CAB n'a pas manqué de rappele que la hausse du coût du traitement des déchets impacte fortement la population : « Nous sommes sur un territoire bastiais qui est pauvre. La TEOM est un impôt très injuste qui frappe indistinctement les plus aisés et les personnes dans le besoin. Je ne me vois pas, une nouvelle fois, avoir recours à l’impôt pour des facteurs exogènes à la CAB. » Une situation, selon lui, injustifiée au vu des efforts mis en place par la collectivité. « Nous avons fait d’énormes efforts sur la collecte, nous avons rationalisé les coûts. Aujourd’hui, le SYVADEC coûte plus cher à la CAB que son coût de collecte. Nous sommes en droit d’avoir simplement un programme pour nous inscrire sur de grands axes, même s’il y aurait eu des divergences sur quelques points. »





« Ce que je souhaite aujourd’hui, c’est que le président du SYVADEC nous propose sa vision. Y aura-t-il des hausses ?» a souligné Louis Pozzo di Borgo.qui a fait également allusioni à de possibles prises de décisions : « On va étudier, par la voie juridique, tout ce qui s’offre à nous comme, bien entendu, une sortie du SYVADEC, mais aussi voir comment nous pouvons bloquer nos cotisations. On ne peut pas se laisser traiter de la sorte! »

Affaire à suivre.

