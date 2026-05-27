Football. « On ne doit pas oublier d’où vient le club » : Louis Poggi défend le projet du GFC Ajaccio

Quel regard portez-vous sur cette saison du GFCA en National 3 ?

C’est une saison en deux parties, clairement. Une très bonne première partie avec beaucoup de réussite, mais surtout avec du contenu, une équipe qui jouait bien au football, qui dégageait quelque chose. Et puis une deuxième partie beaucoup plus compliquée, où on a traversé une période difficile sportivement. Maintenant, au bout du compte, j’ai surtout envie de retenir le positif. Il ne faut pas oublier d’où vient le club. Il y a encore deux ans et demi, le Gazélec était dans une situation très compliquée. Aujourd’hui, on est revenus au niveau national, on a maintenu l’équipe première, les U17 Nationaux et les U19 Nationaux. Donc oui, la deuxième partie laisse un goût amer, mais l’objectif principal était le maintien et il est atteint.



Comment expliquez vous cette cassure entre les deux parties de saison ? À la trêve, le GFCA jouait quasiment les premiers rôles…

On cherche toujours des explications dans le football. Peut-être qu’il y a eu un relâchement inconscient après la très bonne première partie. Peut-être aussi que les adversaires nous attendaient davantage. Mais honnêtement, je pense qu’il faut regarder le tableau dans son ensemble. Aujourd’hui, le club est encore dans une phase de reconstruction. On ne peut pas faire comme si tout était stabilisé depuis dix ans. On reconstruit pierre après pierre. Alors forcément, il y a des hauts et des bas. Les joueurs eux-mêmes s’étaient pris au jeu après la première partie et voulaient regarder plus haut. C’est normal. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Cette saison doit servir d’apprentissage.



Le maintien des U17 et U19 était également une priorité…

C’est fondamental. Le maintien des U17 et des U19 Nationaux est extrêmement important pour le club. Ce travail ne date pas d’aujourd’hui. Moi, je n’ai fait que reprendre un flambeau avec énormément de personnes autour de moi. Quand je parle du club, je parle toujours d’un collectif : dirigeants, éducateurs, bénévoles, salariés… il y a énormément de travail fait dans l’ombre. L’idée, c’est d’amener le plus possible de jeunes du club vers l’équipe première. Moi, j’ai eu cette chance-là grâce au Gazélec. Aujourd’hui, si on peut offrir ce même parcours à des jeunes Corses, alors on aura réussi quelque chose.

