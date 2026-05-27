À Patrimonio, l’intelligence artificielle s’invite autour d’un café… et parle santé

Loin des fantasmes technologiques ou des discours complexes, ce “Café IA” avait une ambition simple : montrer que l’intelligence artificielle peut devenir un outil utile, concret et accessible au quotidien, notamment pour les personnes âgées et les habitants des territoires ruraux.

Dès les premiers échanges, le ton est donné. Ici, pas de conférence magistrale, mais un moment d’écoute et de dialogue. Questions sur les applications de santé, inquiétudes face au numérique, curiosité autour de l’IA : chacun est venu avec son expérience.





Pour Christine Kornprobst, chargée de clientèle France services à La Poste de Patrimonio, cette proximité fait toute la différence. « Beaucoup de personnes entendent parler de l’intelligence artificielle sans vraiment savoir ce qu’elle peut leur apporter. Notre rôle, ici, c’est justement de rendre ces outils compréhensibles et rassurants, avec des exemples très concrets du quotidien. »

La médiation numérique est devenue un enjeu central dans des territoires où l’éloignement des services et la fracture numérique touchent encore une partie de la population. À Patrimonio, la France services joue désormais un rôle de passerelle entre innovations technologiques et besoins des habitants.





Applications de suivi médical, rappels de prise de médicaments, accès à “Mon espace santé”, compréhension des démarches numériques : autant d’usages abordés durant l’atelier, avec une volonté constante de replacer l’humain au cœur de la technologie.

Pour Bernardu Cesari, représentant du Hub Corsica, l’objectif est avant tout. d’éviter une nouvelle forme d’exclusion.

« L’intelligence artificielle ne doit pas être réservée aux grandes villes ou aux personnes déjà à l’aise avec le numérique. En Corse aussi, dans lesterritoires ruraux, chacun doit pouvoir comprendre ces outils et s’en saisir.

Ce partenariat avec La Poste a vocation à se poursuivre dans notre île, des quartiers prioritaires de la ville aux villages de l’intérieur, là où La Poste reste très présente. »





Organisée dans le cadre de l’opération nationale « Semaine de l’IA », cette deuxième édition du Café IA à Patrimonio confirme d’ailleurs un intérêt grandissant du public. Une première rencontre avait déjà été organisée à la Maison des Vins lors des Journées France services. Cette reconduction témoigne d’une dynamique locale qui s’installe progressivement autour de l’accompagnement numérique.





L’ASEPT (Association de Santé, d’Education et de Prévention) Corse, engagée depuis plusieurs années dans la prévention et l’accompagnement des seniors, voit dans ces ateliers une manière de renforcer l’autonomie des personnes âgées tout en recréant du lien social.

Pour Céline Richez, représentante de l’ASEPT Corse, l’approche doit rester pragmatique et humaine.

« Quand on parle d’intelligence artificielle aux seniors, il faut partir de leurs besoins réels : mieux comprendre un document médical, garder le lien avec les professionnels de santé, être rassuré dans les démarches. À partir de là, les outils numériques prennent tout leur sens. »

Au fil des échanges, plusieurs participants ont également évoqué leurs craintes face à la dématérialisation croissante des services. Des inquiétudes auxquelles les organisateurs ont souhaité répondre sans jargon ni promesses excessives.

Car derrière l’IA, c’est surtout une réflexion plus large sur. l’accompagnement des transitions numériques qui s’est dessiné tout au long de la matinée.

Dans une Corse confrontée au vieillissement de sa population et aux difficultés d’accès à certains services, ces initiatives locales apparaissent de plus en plus comme des leviers essentiels de proximité.

À Patrimonio, ce samedi, l’intelligence artificielle avait finalement moins le

visage d’une révolution technologique que celui d’un outil de médiation,

d’autonomie… et de lien humain.