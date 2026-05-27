Cap sur la Méditerranée : Ajaccio lance un week-end entre science et engagement

Pendant quatre jours, Ajaccio va vivre au rythme de la mer. Films en plein air, rencontres scientifiques, animations pour les enfants, expositions, défis sportifs et départ d’une expédition scientifique : le Festival de la Méditerranée revient du 28 au 31 mai avec l’ambition assumée de sensibiliser autrement à la protection de la Méditerranée.



Installé cette année au Trottel, face à la baie ajaccienne, l’événement veut toucher un public plus large encore. Et pour cela, les organisateurs ont choisi de casser les codes des rendez-vous environnementaux classiques. « On avait besoin d’aller davantage vers les gens », explique Géraldine Fink, organisatrice du festival. « Le sujet de l’environnement peut sembler anxiogène ou compliqué. Cette année, on a voulu proposer quelque chose de plus vivant, plus festif, plus accessible. » Le pari : faire de la sensibilisation un moment de partage plutôt qu’un discours culpabilisant.



La Méditerranée est au cœur de l’identité insulaire. Pourtant, pollution plastique, réchauffement des eaux et disparition progressive de certaines espèces rappellent chaque année sa fragilité. Pour Géraldine Fink, le message du festival est simple : chacun peut agir. « La mer fait partie de notre culture. On oublie parfois à quel point elle est précieuse. Les gens pensent souvent que leurs petits gestes ne servent à rien, mais si chacun fait sa part, collectivement, cela change tout. »



Parmi les gestes mis en avant : ne plus jeter ses mégots sur les plages, ramasser les déchets rencontrés au bord de mer ou privilégier des crèmes solaires respectueuses des écosystèmes marins. Depuis 2022, les opérations menées dans le cadre du festival ont permis de collecter plus de 50 000 mégots et plusieurs milliers de litres de déchets sur les plages corses.