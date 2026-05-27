TotalEnergies annonce la prolongation de son bouclier tarifaire

Alors que les prix des carburants restent toujours élevés, dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi, TotalEnergies annonce maintenir son initiative de plafonnement du prix des carburants dans l'ensemble des 3300 stations-service de son réseau de l'hexagone en juin et « tant que la crise au Moyen-Orient durera », afin de « protéger ses clients en France ».



« Dans ce contexte, le niveau des plafonnements en vigueur reste de 1,99 €/L pour l'essence et 2,25 €/L pour le diesel pour tout le mois de juin », précise le groupe en assurant qu’en cas d'évolution favorable des cours internationaux, il « s'engage à répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse des cours du diesel et de l'essence ».



Par ailleurs, à l'occasion des week-ends de la Fête des Mères (30 et 31 mai) et de la Fête des Pères (20 et 21 juin), « pour accompagner les traditionnelles réunions familiales auxquelles sont attachés les Français »,TotalEnergies indique également renouveller « son opération spéciale prix unique avec un prix de l'essence à 1,99 €/L et un prix du diesel à 2,09 €/L sur l'ensemble de son réseau hexagonal ».



Enfin, la compagnie rappelle que « les clients TotalEnergies Electricité & Gaz en France inscrits à l'avantage carburant bénéficient d'un plafond à 1,99 €/L, quel que soit le carburant, essence et diesel, y compris sur autoroutes, et pour toute l'année 2026 ».