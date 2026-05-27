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TotalEnergies annonce la prolongation de son bouclier tarifaire


le Mercredi 27 Mai 2026 à 10:08

Dans un communiqué, TotalEnergies annonce la prolongation du plafonnement des prix des carburants dans l’ensemble de son réseau de stations en France en juin et "tant que la crise au Moyen-Orient durera". Le groupe indique également renouveller son opération prix unique pour les week-ends de la Fête des Mères et de la Fête des Pères partout en France



(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Alors que les prix des carburants restent toujours élevés, dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi, TotalEnergies annonce maintenir son initiative de plafonnement du prix des carburants dans l'ensemble des 3300 stations-service de son réseau de l'hexagone en juin et « tant que la crise au Moyen-Orient durera », afin de « protéger ses clients en France ». 
 
« Dans ce contexte, le niveau des plafonnements en vigueur reste de 1,99 €/L pour l'essence et 2,25 €/L pour le diesel pour tout le mois de juin », précise le groupe en assurant qu’en cas d'évolution favorable des cours internationaux, il « s'engage à répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse des cours du diesel et de l'essence ».
 
Par ailleurs, à l'occasion des week-ends de la Fête des Mères (30 et 31 mai) et de la Fête des Pères (20 et 21 juin), « pour accompagner les traditionnelles réunions familiales auxquelles sont attachés les Français »,TotalEnergies indique également renouveller « son opération spéciale prix unique avec un prix de l'essence à 1,99 €/L et un prix du diesel à 2,09 €/L sur l'ensemble de son réseau hexagonal ».

Enfin, la compagnie rappelle que « les clients TotalEnergies Electricité & Gaz en France inscrits à  l'avantage carburant bénéficient d'un plafond à 1,99 €/L, quel que soit le carburant, essence et diesel, y compris sur autoroutes, et pour toute l'année 2026 ».




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