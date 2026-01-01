La formation des cadets de sécurité civile de Haute-Corse débute au SIS 2B

La matinée s’est déroulée au collège de Montesoro, où les jeunes cadets ont été accueillis dès 10 heures pour une série de tests sportifs et un parcours pompier. Encadrées par les éducateurs physiques et sportives du SIS 2B, ainsi que par des personnels de la sous-direction santé, ces évaluations avaient pour objectif de mesurer la condition physique initiale de chaque participant. Comme cela a été précisé par l’encadrement : « Ces tests serviront de référence pour une évaluation intermédiaire et une évaluation finale en fin de cycle, afin d’apprécier la progression et la motivation des cadets tout au long de leur formation ». Le repas a été pris sur place, favorisant les premiers échanges et la cohésion du groupe.





L’après-midi, à partir de 13h30, était consacrée à un module de découverte au centre opérationnel départemental du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (CODIS 2B), à Furiani. Après les mots de bienvenu, prononcés par le Colonel Christophe Devaux, directeur adjoint du SIS 2B, représentant le contrôleur général Pierre Pieri, directeur de l’établissement, Les cadets ont visité le centre de traitement de l’alerte (CTA), véritable cœur névralgique de la chaîne des secours, leur permettant de comprendre le cheminement d’un appel d’urgence et la coordination des interventions. Ils ont pu à cette occasion échanger avec le Cdt Frédéric Esposito, chef de service.





Deux ateliers pratiques ont particulièrement marqué cette journée d’initiation. Le premier portait sur le matériel d’appareil respiratoire isolant (ARI) et la gestion de l’air respirable, un enjeu essentiel pour la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Le second était consacré à l’habillement et aux équipements de protection individuelle (EPI), offrant aux jeunes une approche concrète des exigences du métier. Un temps d’échange a également été dédié aux parcours d’accès et de formation au métier de sapeur-pompier.





Tout au long de la journée, les cadets ont été accompagnés par Jean-Michel Masson, conseiller principal d’éducation du collège de Montesoro, et Frédéric Demuynck, référent du dispositif cadets pour le collège de Corte.

Au-delà des apprentissages techniques, cette première journée de formation visait à faire découvrir aux jeunes les différentes composantes techniques, administratives et sanitaires du SIS 2B. Une immersion destinée à mieux comprendre le fonctionnement global de cette institution et, peut-être, à susciter des vocations au service de la sécurité et de l’engagement citoyen.