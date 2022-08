Michel Prosic, nouveau préfet de Haute-Corse : "j'arrive sur le territoire avec modestie"

L'instant est sincère. Michel Prosic se présente d'ailleurs comme un fonctionnaire d'État proche de ses concitoyens et des élus de proximité. Avant d'avoir pris la tête de la préfecture du Lot, l'homme a roulé sa bosse à différents niveaux de la fonction entre le ministère de l'Intérieur et celui de la Culture. Directeur régional des affaires culturelles de région Auvergne-Rhône-Alpes, il a également occupé les fonctions de directeur de cabinet et de sous-préfet dans d'autres régions juste après avoir été secrétaire général dans une petite collectivité de 5 000 habitants. "Je n'ai jamais occupé de postes dans l'administration centrale, mais toujours à l'échelle territoriale. C'est ma marque de fabrique et cela a forgé ma vision du rôle de l'État au plus près des territoires et des citoyens", explique le nouveau préfet de Haute-Corse.