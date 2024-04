L’auteur Xavier Noël nous présentera la conférence « Paschal Grousset-Benedetti Du Palazzu Naziunale au Palais Bourbon, de Jules Verne a l’Olympisme » jeudi 25 avril à 17h00 dans l’Amphithéâtre Ribellu, Bâtiment Bonfiglio Guelfucci, au Campus Mariani de l'Université de Corse Pasquale Paoli, et samedi 27 avril à 15h00 à la Casa di e Scenze de Bastia.

Paschal Grousset-Benedetti encore peu connu aujourd’hui, a joué un rôle majeur dans plus d’un domaine. Né à Corte en 1844, de Marie-Catherine Lillina Benedetti, apparentée à d’illustres familles corses, et de Jean-Alexandre Grousset professeur de mathématiques originaire du Tarn-et Garonne venu enseigner au collège Paoli, il entretiendra durant sa vie des liens durables à la Corse.Opposant au Second Empire, puis ministre des affaires étrangères de la Commune de Paris en 1871, Paschal Grousset est emprisonné au Fort Boyard et déporté en Nouvelle-Calédonie. Il parvient à s’évader en 1874, puis exilé en Angleterre, il devient pour le grand quotidien Le Temps l’observateur averti de la vie britannique. Traducteur de romans anglo-saxons, il fait connaître L’Île au Trésor de R.-L. Stevenson. Sous le nom d’André Laurie, il entreprend pour l’éditeur Hetzel des romans sur les mondes éducatifs, remarquables par leur approche sensible et documentée. Ses récits d’aventures (dont certains signés... Jules Verne) en font l’un des pères de la science-fiction. Utopiste, il propose un laboratoire du feu central terrestre à l’Exposition universelle de 1900. Promoteur de l’éducation sportive pour tous sous le nom de Philippe Daryl, il précède Pierre de Coubertin dans l’intention de ressusciter les Jeux olympiques.À nouveau présent pour quinze ans sur la scène politique, il apporte ses idées dans les grands débats qui traversent la Troisième République et prend la défense de Dreyfus. Cent ans après la disparition de Paschal Grousset-Benedetti, son œuvre multiforme, d’une portée considérable, mérite d’être remise à sa juste place, au travers du parcours engagé et souvent entravé d’un homme injustement oublié. Xavier Noël a découvert Paschal Grousset lors de ses études de Lettres en 1980. Il lui a consacré une maitrise, un D.E.A., de nombreux articles, et une biographie publiée par les Impressions Nouvelles en 2010, qui a reçu le Grand Prix Jules Verne. Xavier Noël est également photographe-auteur et membre de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire.Entrée gratuite. Une séance de dédicace sera également proposée à la fin de la conférence.Pour plus d’info : contact-csti@cpie-centrecorse.fr ou 04 95 61 03 43