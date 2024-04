Borgo : Un stage de judo avec une championne olympique

Les jeunes judokas du club "Shin Gi Tai Borgo" auront la chance de recevoir la visite exceptionnelle de Hikari Sasaki, une véritable légende du judo japonais, lors d'un stage intensif les 29 et 30 avril prochains. Frédéric Durand, professeur du club, se réjouit du retour de cet événement suite au succès de l'année précédente. « L’an passé notre stage avait connu un tel succès, plus de 70 participants, que nous le renouvelons cette année »

Hikari Sasaki, détentrice du 7ème Dan et première championne olympique japonaise, est une invitée de marque. Elle a marqué l'histoire du judo en remportant des titres prestigieux tels que le championnat du monde en 1989, la médaille de bronze mondiale en 1987, le championnat d'Asie en 1985, et surtout la médaille d'or olympique en 1988 en battant en finale la française Brigitte lors des Jeux olympiques de Séoul. Ce moment était crucial car il symbolisait l'introduction du judo féminin dans l'univers olympique en tant que sport de démonstration.

Le stage, ouvert à toutes les catégories de judokas, des poussins aux seniors, promet deux journées intenses de pratique, de 9h30 à 18h, avec plus de 6 heures de judo par jour. "De nombreux clubs corses ainsi que des participants du continent, des ceintures noires et des enseignants de judo, sont attendus pour cet événement", souligne Frédéric Durand. Les activités prévues sur les 400m² de tatamis de la grande salle du complexe sportif de Borgo incluent des sessions techniques, des randoris et des Kata.

Hajime !