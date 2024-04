Michel Moretti ( SC Bastia) : "La performance restera l’objectif jusqu’à la fin de la saison"

C’est sans pression que les hommes de Michè Moretti et Lilian Laslandes aborderont cette rencontre, sans pression mais non sans ambition. «On veut rester dans notre dynamique et assurer mathématiquement notre maintien nous-mêmes sans tenir compte des autres » affirme Michel Moretti. «On est libéré, sans épée de Damoclès et on compte le montrer sur le terrain. Les joueurs sont soulagés et c’est une bonne chose car cela prouve qu’ils étaient bien concernés par la situation du club ».

Par d’excès de confiance, ni de relâchement à attendre donc des protégés du président Ferrandi. « La performance restera l’objectif jusqu’au bout » poursuit Moretti. « On ne va pas faire de changement, d’expérimentation, on va mettre à chaque fois l’équipe la plus performante. Dans le football il n’y a pas de récompenses et on ne va pas fausser le championnat. Si on titularise certains joueurs c’est qu’on juge qu’ils sont aptes physiquement ».





Avant sa défaite contre Caen mardi dernier, le FC Annecy, aux abois à l’orée 2024, avait aligné une impressionnante série de victoires, le propulsant hors de la zone de relégation. Aujourd’hui voici les Savoyards juste au-dessus de la zone de relégation. « Annecy possède une manière de jouer et s’y tient, avec un coach très expérimenté (ndlr : Laurent Guyot). C’est une équipe qui presse, qui va chercher très haut avec des transitions rapides et des joueurs généreux. Il y a une vraie cohérence dans leur jeu ».





Alors que le club était dans une situation inquiétante voilà quelques semaines avec 4 victoires, dont 3 à l’extérieur, et un match nul, en 5 rencontres, le voici à 6 points des barragistes pour la Ligue 1. Et certains supporters de rêver !

«Si on gagne à Annecy on fera un état des lieux. Pour l’instant on n’a pas encore regardé en haut » tempère Michel Moretti.

Parmi les artisans du « renouveau bastiais », le jeune milieu défensif de 22 ans Jocelyn Janneh revient sur cette belle série : « On a mis du temps à faire ce qu’on réalise aujourd’hui. Malgré les manques de résultats on a toujours travaillé dur. Aujourd’hui, pas de relâchement à l’entrainement, les coachs nous poussent constamment et c’est une bonne chose pour nous. L’objectif est de prendre le plus de points possibles pour bien préparer la prochaine saison ».

Pour cette rencontre, Facinet Conte, finalement préservé mardi, devrait figurer dans le groupe.