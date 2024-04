Bastia : Le « Nec Corsica » c'est les 23 et 24 avril

Sous le thème « Faire société avec le numérique » et le sous-thème « Ne laisser personne sur le bord du chemin », cet événement se veut une immersion au croisement du digital et de la société, ouvert à tous les citoyens souhaitant contribuer à une Corse inclusive et numérique.





Cet évènement est organisé par l’association Hub Corsica. « Le Hub Corsica a été créé voilà quelques années à l'initiative d'Emaho et de la Collectivité de Corse » souligne Bernardu Cesari délégué général, «Il est né de l'Appel à Manifestations d'Intérêt - Hub pour un numérique inclusif - du Plan France Relance numérique de la Banque des Territoires qui finance son démarrage. Depuis sa création, Hub Corsica s'est donné pour mission essentielle de coordonner, d’animer, de soutenir la professionnalisation des acteurs de la médiation numérique en Corse et des conseillers numériques. Ce Nec Corsica que nous organisons est à destination principalement des acteurs de la médiation numérique, tels qu’associations, collectivités, CCAS, CIAS, conseillers numériques, médiateurs, etc… Mais il concerne aussi le grand public ».

L’événement des 23 et 24 avril s’avère une occasion unique de contribuer à façonner l'avenir inclusif et numérique de la Corse et se fera avec la participation de nombreux partenaires tels que OPRA, A Prova, L’Aria, Emaho, Alpha, Solideria, PIX, Carsat, la Banque des Territoires, L’ANLCI, Dalocu, La MedNum…

Pour plus de commodités, le Nec Corsica se déroulera dans différents lieux emblématiques de Bastia : Centre Culturel Alboru, Maison des Sciences, Place Claude Papi et A Vela à Port Toga. « Les participants auront l'opportunité de se joindre à une variété d'activités englobant des ateliers, des tables rondes, des conférences et même des pièces de théâtre. Cette diversité d'événements offrira une plateforme d'échange et de réflexion pour les professionnels et les acteurs de l'inclusion numérique » ajoute B. Cesari

Le Nec débutera ce mardi 23 avril dans le nouvel espace A Vela de Port Toga avec la signature officielle de l’entrée du Hub Corsica dans le sociétariat de la MedNum, la coopérative nationale de l’inclusion numérique et acteur majeur du secteur. Des ateliers, workshop, conférences se dérouleront ces 2 jours (voir programme).





Programme

Mardi 23 avril

A VELA TOGA - Salle de conférences

10h00 - 10h30: Signature partenariat et entrée au sociétariat de la MedNum du Hub Corsica

10h30 - 12h00: Atelier présenté et animé par Mélusine Blondel de la MedNum

14h00 - 17h00: Atelier de travail sur la stratégie nationale France Numérique

Ensemble (FNE) en lien avec le SDTAN Smart Isula, pilotage de la Collectivité

de Corse et participation de la MedNum

A VELA TOGA - Salle de réunion

10h30 - 12h00: Organisation et animation d’une réunion de mise en réseau des CNFS et des médiateurs numériques piloté par la Collectivité de Corse

12h00 - 14h00: Repas - ESAT L’ATELIER



CASA DI E SCENZE Amphithéâtre

14h00 - 15h00: « La démocratie et le numérique » avec le CNNum

15h00 - 16h30: Présentation de la méthode DUPLEX

16h30 - 17h30: Présentation “Les bases” V2 par Alexandre Martinez (ANCT)

Espace Cafet

15h00 - 17h30:📊 Présentation projet équipement informatique des familles low (tech: LinkPi. Pilotage Cor'Spertu)

17h30: Apéritif convivial sur la place - Musique



Mercredi 24 avril



CASA DI E SCENZE Amphithéâtre

10h00 - 12h00: Table ronde “La fracture numérique dans l’entreprise” piloté par ANACT, Hub Corsica et participation de Clément Dulude de MedNum

12h00: Repas - Cafet Asphodela

13h30 - 14h30: Budget participatif, Mairie de Bastia, Antoine Graziani

14h30 - 15h30: Table ronde « Comment faire émerger les dynamiques territoriales autour du numérique? » CdC

16h00 -17h00: Webinaire “Mon suivi social”



Alboru espace caféteria

09h00 - 12h00: Présentation des communs numériques, ateliers, stands animé par la Collectivité de Corse, Orange

12h00: Repas - Cafet Asphodela

14h30 - 17h30: Fresque du numérique (si mauvais temps seulement)

17h30 - 18h30: Pièce de théâtre « Le procès de Darwin » par ARIA (si mauvais temps seulement)



Alboru salle pratique artistique

09h00 - 10h30: Intervention Celestin - de l'ANCT : « Comment aider un proche en difficulté avec le numérique ? »

10h30 - 11h00: Quitterie de la Mednum : atelier sur l'utilisation de l'indice de fragilité numérique pour comprendre les besoins d'accompagnement sur le territoire et initier sa feuille de route d'inclusion numérique

11h00 - 12h00: Cartographie « Comment mettre à jour mes données d’inclusion numérique » par Celestin de l'ANCT

12h00: Repas - Cafet Asphodela

15h30 - 17h00: Cybersécurité : Atelier, démonstrations, sensibilisation à la sécurité sur internet



Alboru salle animation médiathèque

14h00 - 17h00: Atelier collectif « Le défi de la e-facturation : forger un avenir inclusif pour nos TPE » avec Grégoire Epitalon - Cabinet Ultra Laborans et Claire Costantini - ARACT Corse



Alboru théâtre de verdure

17h30 - 18h30: Pièce de théâtre « Le procès de Darwin » par ARIA

Alpha Place Papi Salle de Réunion

09h30 - 12h00: Numérique responsable, Low tech, Low cost, reconditionnement dans un but social, projet LinkPi Public

14h00 - 15h00: MEDNUM - MELUSINE BLONDEL ATELIER CN ET MED NUM : la formation des CN et med num + OF formateurs

15h00-17h00: Présentation de Social Tech ESS et de ses résultats



Lycée Fred Scamaroni amphitéatre

10h00 - 11h00: Pièce de théâtre « Le procès de Darwin » par ARIA

11h00 - 12h00 : Intervention



Place Claude Papi

14h30 - 17h30: Fresque du numérique présenter par Da Locù