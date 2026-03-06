Scola Corsa : avant la manifestation de Bastia, des nouvelles avancées mais l'État toujours attendu sur les cinq postes manquants

Patrice Paquier Lorenzi le Vendredi 29 Mai 2026 à 18:42

Plus de deux heures de discussions n'auront pas permis de débloquer le principal point de crispation entre l'État et Scola Corsa. Réunis ce vendredi en préfecture d'Ajaccio, les représentants du réseau immersif, de l'État et de la Collectivité de Corse ont enregistré des avancées sur la sécurisation juridique du financement de l'association. En revanche, la question des cinq postes supplémentaires réclamés par Scola Corsa reste entière. À la veille d'une importante manifestation de soutien organisée à Bastia, le président du réseau, Ghjaseppu Turchini, dénonce une nouvelle temporisation de l'État.