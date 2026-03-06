Lambert Santelli : un rythme soutenu en tête du Half Corsica

Figure incontournable des sports d'endurance en Corse, Lambert Santelli a pris un départ remarqué sur le Half Corsica, lancé ce vendredi matin. Quelques heures après le départ de cette épreuve de bikepacking longue de 500 kilomètres, le sportif insulaire occupait déjà la première place du classement provisoire avec une avance significative sur ses principaux poursuivants.

Révélé au grand public par son record établi sur le GR20 en 2021, Lambert Santelli s'est imposé au fil des années comme l'une des références françaises de l'ultra-endurance. Cette fois, c'est sur les routes corses qu'il a choisi de relever un nouveau défi, avec un parcours exigeant cumulant plus de 10 000 mètres de dénivelé positif et disputé sans aucune assistance extérieure.

Dès les premiers secteurs de course, Santelli a imprimé un rythme soutenu qui lui a permis de creuser rapidement l'écart. Une entame qui nourrit déjà les interrogations sur le niveau de performance qui pourrait être atteint lors de cette édition 2026 du BikingMan Corsica.

Si les conditions demeurent favorables et que Lambert Santelli parvient à maintenir son allure actuelle, son arrivée pourrait intervenir dans la nuit de vendredi à samedi.



Le Half Corsica est une nouvelle course cycliste de 500 km, organisée par BikingMan, qui se déroule pour la première fois ce 29 mai 2026, de Porto-Vecchio à Biguglia, traversant la Corse du sud au nord.