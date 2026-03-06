Linguizzetta a fêté la nature avec le CPIE – A Rinascita

A l’occasion de la fête de la biodiversité de Linguizzetta, le CPIE – A Rinascita a organisé diverses manifestations devant la salle polyvalente de Bravone à destination des enfants, mais aussi des adultes.

Il s’agissait tout d’abord, à travers cette « Fête de la nature », de rassembler un maximum de bénévoles sur la plage communale de manière à procéder au nettoyage du site. Ainsi, toute la matinée, de nombreux bénévoles ont arpenté la plage et ses abords pour récolter tous les détritus laissés par les promeneurs, mais aussi charriés par la rivière Bravone. Sacs poubelles et autres bacs à déchets ont été distribués aux bénévoles qui se sont mobilisés plus particulièrement autour de l’embouchure de la Bravone





« Nous y avons trouvé énormément de déchets emmenés par la rivière. Nous avons nettoyé l’arrière de plage aussi et nous avons récolté de nombreux sacs de plastiques, mais aussi 5 kilos de verres, plusieurs kilos de ferraille. Nous avons séparé l’ensemble de ces déchets qui ont été ensuite transportés vers la déchetterie », a expliqué Anne Daverio, chargée d’études en environnement au sein du CPIE – A Rinascita.

« Nous avons profité de cette « Fête de la nature », pour proposer aux habitants de Linguizzetta une découverte de leur environnement, du biotope présent sur leur commune, et de les faire réfléchir à la protection de cette biodiversité. Cette fête doit être axée uniquement sur al nature et sa protection sans autre thématique en restant le plus possible à l’extérieur pour observer la faune et la flore », a poursuivi Anne Daverio. L’objectif étant bien sûr de toucher un maximum de personnes autour de cette thématique qui est la protection et la sauvegarde de l’environnement.

« C’est pour cette raison que nous avons proposé divers ateliers tout au long de cette journée. Après l’opération de nettoyage, nous avons organisé divers jeux qui ont permis aux enfants de découvrir l’environnement tandis que dans la soirée, dans une ambiance plus conviviale, nous avons procédé à une phase d’observation de la biodiversité ».

