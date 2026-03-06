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Il ne viendra pas à Erbalunga : Patrick Bruel annule ses concerts dans les festivals de l'été


La rédaction avec l'AFP le Vendredi 29 Mai 2026 à 19:18

Le chanteur et comédien Patrick Bruel, visé par des enquêtes pour viols, a annoncé vendredi l'annulation de ses concerts prévus dans les festivals entre juin et septembre, pour ne pas "troubler la sérénité de ces manifestations", a indiqué sa société de production. Alors qu'il devait notamment se produire au festival d'Erbalunga le 11 juillet prochain, des collectifs féministes avaient demandé l'annulation de ce concert.



(Photo : Magali Cohen / Hans Luca via AFP)
(Photo : Magali Cohen / Hans Luca via AFP)
"Plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l'organisation sereine de leurs événements. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension", a écrit dans un communiqué 14 Productions, société gérée par Patrick Bruel.

Ses dates de tournée prévues hors festivals sont elles maintenues.




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