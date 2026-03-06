Il ne viendra pas à Erbalunga : Patrick Bruel annule ses concerts dans les festivals de l'été

"Plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l'organisation sereine de leurs événements. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension", a écrit dans un communiqué 14 Productions, société gérée par Patrick Bruel.
Ses dates de tournée prévues hors festivals sont elles maintenues.
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