En Corse, l’ONG Global Earth Keeper vigilante sur le front de la protection animale et environnementale

L'association Global Earth Keeper, s'est réunie à Porto-Vecchio pour son assemblée générale autour de sa présidente Laurence Constantin (au centre).
Sur le plan de la protection animale, Global Earth Keeper annonce avoir sauvé 65 chiens et chiots de la maltraitance. En mars 2025, sa présidente Laurence Constantin fut à l’origine de la création d’un collectif, Voce Cani Corsica. Très actif, le collectif a lancé deux pétitions : l’une visant à protéger les témoins d’actes de cruauté envers les animaux, la seconde pour inciter les fédérations de chasseurs à protéger les chiens de chasse contre toutes les situations qu’elle juge problématiques (chenils insalubres, chiens tenus en laisse 24 heures sur 24, absence de suivi vétérinaire…). « On voudrait que les fédérations de chasse mettent en place un service de protection, en plus de sensibiliser leurs adhérents », expose Laurence Constantin. Deux pétitions qui ont recueilli à ce jour entre 25 000 et 30 000 signatures.
Dans l’Extrême-Sud, l’ONG suit de près la situation au sein de l’abattoir de Porto-Vecchio, qui avait été fermé temporairement après des situations de maltraitance révélées par l’association L214. Suite à ces révélations, Global Earth Keeper avait organisé une manifestation à Ajaccio. Par ailleurs, plusieurs plaintes ont été déposées par ses soins pour des cas de maltraitance de chats ou de vaches auprès de la gendarmerie. L’ONG a également initié un stage de formation sur la maltraitance animale, auprès des forces de l’ordre et des pompiers, sur la base du volontariat à Ajaccio.
Engagée contre la pollution des mégots de cigarettes
Sur le plan de la protection environnementale, Global Earth Keeper a participé à l’enquête publique pour la révision du décret visant à renforcer la protection de la réserve naturelle de Scandola. Engagée contre la pollution des mégots de cigarettes, elle a organisé plusieurs interventions à ce sujet et encourage les municipalités à passer une convention avec l’Alcome, l’éco-organisme de l’État qui alloue des moyens financiers et matériels aux collectivités, sur le principe du pollueur-payeur. En Corse, des villes comme Ajaccio, Borgo ou Santa Maria di Lota ont contractualisé avec l’Alcome, et Porto-Vecchio est en passe de le faire.
Dans l’Extrême-Sud, l’ONG suit de près la situation au sein de l’abattoir de Porto-Vecchio, qui avait été fermé temporairement après des situations de maltraitance révélées par l’association L214. Suite à ces révélations, Global Earth Keeper avait organisé une manifestation à Ajaccio. Par ailleurs, plusieurs plaintes ont été déposées par ses soins pour des cas de maltraitance de chats ou de vaches auprès de la gendarmerie. L’ONG a également initié un stage de formation sur la maltraitance animale, auprès des forces de l’ordre et des pompiers, sur la base du volontariat à Ajaccio.
Engagée contre la pollution des mégots de cigarettes
Sur le plan de la protection environnementale, Global Earth Keeper a participé à l’enquête publique pour la révision du décret visant à renforcer la protection de la réserve naturelle de Scandola. Engagée contre la pollution des mégots de cigarettes, elle a organisé plusieurs interventions à ce sujet et encourage les municipalités à passer une convention avec l’Alcome, l’éco-organisme de l’État qui alloue des moyens financiers et matériels aux collectivités, sur le principe du pollueur-payeur. En Corse, des villes comme Ajaccio, Borgo ou Santa Maria di Lota ont contractualisé avec l’Alcome, et Porto-Vecchio est en passe de le faire.