Abattoir de Porto-Vecchio : le SMAC promet un accompagnement des éleveurs

Plus ancienne structure de ce type sur l’île, l’abattoir du Sud joue depuis des décennies un rôle central dans le maillage territorial et la valorisation des productions locales. Le SMAC rappelle qu’il travaille depuis plusieurs années, avec l’appui de l’État, de la Collectivité de Corse et des filières agricoles, pour maintenir un service public d’abattage accessible aux éleveurs.





Le syndicat reconnaît les difficultés relevées sur le site et assure avoir engagé un plan de mise en conformité destiné à renforcer la sécurité sanitaire. Il insiste aussi sur l’importance du projet de nouvel abattoir à Porto-Vecchio, présenté comme essentiel à la pérennité du service.





Dans l’immédiat, pour limiter l’impact sur les éleveurs du Sud, le SMAC annonce qu’à partir du 1er septembre, les animaux seront pris en charge et orientés vers les autres abattoirs de Corse. Une organisation spécifique sera mise en place pour accompagner les usagers.





« Le SMAC restera mobilisé aux côtés de ses partenaires afin de garantir durablement un service public de proximité et de qualité », conclut le syndicat.