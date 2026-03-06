A màghjina - A maestà salvatica di u Capicorsu
Sur la côte ouest du Cap Corse, la plage noire de Nonza étire son ruban de galets. Là Méditerranée vient s’abandonner en longs chapelets d’écume, ourlant le rivage de blanc dans un éternel dialogue avec la roche. Au loin, la tour d’Albu, sentinelle de pierre défiant les siècles, veille sur ce paysage où le bleu du ciel se confond avec celui de la mer. Au premier plan, un chat noir semble, lui, ignorer l’un des plus beaux balcons ouverts sur l’âme sauvage de la Corse.
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