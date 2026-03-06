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U tempu in Corsica


le Dimanche 31 Mai 2026 à 07:05

Passages nuageux et éclaircies dominent la matinée. Le temps change l'après-midi avec des averses orageuses et des risques d'orages dans le centre et sur les reliefs. Les températures ne baissent pas. Le thermomètre pourrait encore atteindre 33 degrés dans le Sud.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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