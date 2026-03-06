U tempu in Corsica
Passages nuageux et éclaircies dominent la matinée. Le temps change l'après-midi avec des averses orageuses et des risques d'orages dans le centre et sur les reliefs. Les températures ne baissent pas. Le thermomètre pourrait encore atteindre 33 degrés dans le Sud.
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