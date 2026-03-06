Handball N2 : Corte – Ile-Rousse manque sa sortie à Agde (35-32)

Salle Molinie d’Agde.

Agde bat Corte – Ile-Rousse 35-32 (mi-temps : 19-14).

Arbitres : MM. Beaufort et Benziadi.

Agde : Lazaar (3), Tabarracci (2, Montoya (2), Huerta (1), Corzo (2), Cazaux, Falgon (5 arrêts), Canton (7), Martini, Njeh (6), La Mabec (3), Combe (8), Monsarrat (1), Paris (4 arrêts).

Corte – Ile-Rousse : Sroka (3 arrêts), Gimenez (6), Coggia, Rafini (1), Mebarek (2), Galibert (3), Zairi (8 arrêts), Niang (8), Pannequin-Poggioli (1), Saura (2), Aillaud (1), Chamekh (4), Pages, Alfieri (4).





Ce samedi marquait la fin du championnat en Nationale 2 et les Cortenais se déplaçaient à Agde, 6e au classement général. Certes, le maintien était déjà assuré depuis quatre journées, mais l’objectif des hommes d’Adrien Magne était de signer quatre victoires lors des quatre dernières rencontres de ce championnat. Malheureusement, à Agde les choses ne se sont passées comme prévu. Les Cortenais ont été dominé tout au long de la rencontre et n’ont jamais été mesure de prendre l’avantage une seule fois dans cette partie. Ils avaient peut-être déjà la tête en vacances !

Les dis premières minutes de cette partie étaient serrées entre les deux formations qui se rendaient coup pour coup. Mais dans la minute suivante Agde prenait l’ascendant sur Corte – Ile-Rousse et se détachait au fil des minutes pour mener de 7 points à la 20e : 13-6. Les insulaires tentaient de refaire leur retard par Niang et Gimenez, mais ils rentraient aux vestiaires avec cinq buts de retard : 19-14.

De retour des vestiaires, Corte – Ile-Rousse profitait d’un temps faible des locaux et des arrêts de Zairi pour revenir dans le match et réduire l’écart à seulement deux petits buts : 25-23 à la 41e et même à un but à la 50e (28-27). Mais Combe, par deux fois donnait de l’air à ses couleurs. Galibert, Mebarek et Niang se montraient plus précis aux tirs et Corte – Ile-Rousse était à nouveau à un point de son adversaire à trois minutes du terme : 32-31, puis 33-32. Mais malgré un nouveau but de Gimenez dans la dernière minute, Corte – Ile-Rousse s’inclinait 35-32.

A présent, place aux vacances avant une reprise en douceur dès le début du mois de juillet. Cort – Ile-Rousse termine sa saison à la 8e place du classement général avec 41 poin