« La Corse mérite un bassin de 50 mètres » estime Gilles Sézionale, le président de la fédération française de natation

Pendant deux jours, les vendredi 29 et samedi 30 mai, le Palais des Congrès d'Ajaccio a accueilli l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Natation (FFN). Un rendez-vous national qui a réuni près de 150 participants venus de toute la France, parmi lesquels des dirigeants fédéraux, des présidents de ligues régionales, des représentants des clubs et des élus.

Seize ans après la dernière Assemblée Générale organisée en Corse, la FFN a choisi l'île de Beauté pour tenir cette réunion annuelle stratégique. Un choix salué par le président fédéral Gilles Sézionale, qui a rappelé son attachement personnel à la Corse et remercié la Ligue Corse de Natation pour l'organisation de l'événement.

Au programme de ces deux journées figuraient l'examen des modifications statutaires, l'adoption de plusieurs évolutions des règlements sportifs dans les différentes disciplines fédérales, mais également de nombreux échanges sur les orientations de la fédération pour la nouvelle olympiade qui mènera jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Réélu à la tête de la FFN à l'issue de l'Assemblée Générale élective nationale, Gilles Sézionale a rappelé les ambitions de la fédération après les excellents résultats obtenus lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Avec sept médailles olympiques, dont quatre titres remportés notamment grâce aux performances exceptionnelles de Léon Marchand, la natation française entend désormais s'installer durablement parmi les meilleures nations mondiales.

« Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de structuration. L'objectif est de construire dans la durée, d'accompagner les entraîneurs, les jeunes talents et de renforcer la densité de l'équipe de France », a expliqué le président fédéral.



Les discussions ont également porté sur le développement des équipements aquatiques, sujet particulièrement sensible en Corse où les clubs doivent composer avec un nombre limité de bassins.

Gilles Sézionale a plaidé en faveur de nouvelles solutions techniques, notamment la création de bassins de 50 mètres découverts, moins coûteux à construire et à exploiter que les équipements couverts traditionnels.

« Il faut sortir du modèle de la piscine-cathédrale. Aujourd'hui, un bassin extérieur de 50 mètres représente un investissement raisonnable et permet de répondre aux besoins du haut niveau comme de la pratique quotidienne », a-t-il souligné. « La Fédération est prête à accompagner toutes les collectivités qui souhaitent avancer sur ce dossier », assure Gilles Sézionale, rappelant que les services techniques de la FFN réalisent gratuitement les études préalables pour les communes.

La présidente de la Ligue Corse de Natation, Véronique Poli, a confirmé l'intérêt de plusieurs collectivités pour ce type d'équipement, évoquant notamment les pistes de réflexion existantes du côté de Borgo ou encore de Porto-Vecchio.

Avec environ 2 400 licenciés, la natation corse affiche une stabilité encourageante. La Ligue Corse peut également s'appuyer sur huit sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau ainsi que sur une nouvelle génération de nageurs prometteurs.

Parmi eux figure notamment le jeune Ajaccien Sauveur Cristofini, considéré par Gilles Sézionale comme l'un des espoirs de la natation française.

L'eau libre constitue également un axe de développement important pour l'île. Quatre étapes du Circuit Corse seront organisées cet été à Furiani, Bastia, Ajaccio et Calvi, dont deux manches inscrites au calendrier national de la Coupe de France.

À travers cette Assemblée Générale, la Fédération Française de Natation a ainsi confirmé sa volonté de renforcer ses liens avec les territoires tout en poursuivant ses ambitions sportives. Pour la Corse, l'événement aura également permis de mettre en lumière le potentiel de la natation insulaire, dont le principal défi reste aujourd'hui le développement des infrastructures.