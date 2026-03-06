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Luri : journée dédiée à l'oursin violet  31/05/2026

Luri : journée dédiée à l'oursin violet
Le laboratoire Stella Mare organise le 4 juin, dans le cadre de la Semaine Écologie Environnement Biodiversité 2026 du CNRS, une journée dédiée à l’Oursin violet.
 
L’événement est ouvert au grand public, sur inscription, à partir de 14 h à Santa Severa (Marine de Luri) dans le Cap Corse. Le matin sera dédié à l’accueil des scolaires.
Lien pour l’inscription : https://www.inee.cnrs.fr/fr/evenement/seeb-2026/cap-corse
Le lieu de l’événement fait suite au relâcher d’oursins violets qui s’est déroulé en février dernier aux abords de la marine. Une restauration écologique expérimentale dont Stella Mare a le secret, largement relayée dans nos médias insulaires.
Cette journée est l’occasion de revenir sur les activités de la plateforme, son actualité, et de faire le lien entre les sciences humaines et le patrimoine insulaire, avec la présence de maîtres de conférence de l’UMR LISA lors de la table ronde qui se tiendra à 17h :
« Pêche et littoral en Corse : regards croisés entre histoire, culture et écologie »


Les deux maîtres de conférence de l’UMR LISA, Muriel Poli et Denis Jouffroy, proposeront également leur exposition : « La pêche et la navigation par alignements dans le Nord-Ouest de la Corse : Un patrimoine linguistique et historique / Riacquistà e signure è a pratica tradiziunale di a pesca trà Capicorsu è Capu Rossu »
Côté Stella Mare, nos spécialistes des oursins violets, Sonia Ternengo, Maître de conférence, et Léa Piacentini, doctorante, interviendront lors de la table ronde.
Tout au long de la journée des ateliers et stands d’informations accueilleront le public !

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