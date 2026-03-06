Défi humain et solidaire : dix nageurs se mettront à l'eau entre Calvi et Marseille pour l'association "À Tè Carlucciu"

Entre la Corse et Marseille, il y a la mer. Immense, parfois hostile, mais surtout chargée d’espoir pour des dizaines de familles corses confrontées à la maladie d’un enfant. Du 7 au 11 juin 2026, dix nageurs amateurs tenteront de relier Calvi à Marseille lors d’une traversée exceptionnelle de près de 350 kilomètres. Une aventure sportive sans précédent, imaginée comme un hommage aux enfants malades de Corse et à leurs familles.



Baptisée La Traversée de l’espoir, cette expédition est portée par l’association À Tè Carlucciu, créée après le combat de Carl’Andria, surnommé « Carlucciu ». À l’origine du projet, Lionel Maulini, son père et président de l’association.



Une première entre Calvi et Marseille



L’idée est née d’un mélange d’engagement personnel, d’amitié et de mémoire. Pompier volontaire depuis plus de vingt-six ans, Lionel Maulini voulait imaginer un événement tourné vers la mer, au plus près de l’identité insulaire. « Je trouvais qu’il ne se faisait pas assez de choses autour de l’île, sur l’eau », explique-t-il. « Les enfants, quand ils sont sur un bateau, ils oublient tout. Comme les adultes d’ailleurs. »



C’est avec deux amis de longue date, les pompiers professionnels Ange-Michel Maisani et Jean-Luc Casini, tous deux spécialistes plongeurs, que le projet prend forme. Lors d’une discussion, une idée surgit presque comme une évidence : traverser la Méditerranée. « Je leur ai demandé ce qu’on pourrait faire comme événement pour les enfants sur l’eau. Et eux m’ont répondu : il faut traverser la Méditerranée. »



L’expédition se veut historique. « Ça ne s’est jamais fait », affirme Lionel Maulini. Deux catamarans accompagneront les nageurs, qui évolueront en relais pendant cinq jours. Au total, seize personnes participeront à l’aventure, encadrées pour garantir la sécurité de tous.



La traversée se déroulera principalement de jour, avec des arrêts nocturnes prévus. « Logiquement, la nuit, on s’arrêtera pour des raisons de sécurité », précise le président de l’association. Tous les participants ne sont pas professionnels, mais au moins expérimentés. Plusieurs d’entre eux avaient déjà participé au tour de Corse à la nage il y a deux ans. « Ce sont de très bons nageurs qui s’entraînent toute l’année », souligne-t-il. Entre préparation collective en piscine et entraînements individuels intensifs, l’équipe se prépare depuis des mois à relever ce défi hors norme.



Une traversée qui raconte le parcours des enfants malades



Derrière l’exploit sportif, le symbole est puissant. Car cette traversée reproduit, autrement, le chemin que tant de familles corses sont contraintes d’emprunter lorsque la maladie frappe. Et le nom même de l’événement porte cette réalité : La Traversée de l’espoir. Une manière de rendre visible ce trajet souvent vécu dans l’urgence, l’angoisse et l’incertitude. « Chaque fois qu’un enfant tombe gravement malade, il est obligé de prendre l’avion pour partir se soigner à Marseille, parce qu’ici il n’y a pas encore les structures nécessaires », explique-t-il. « Alors nous avons décidé, en leur honneur, de faire ce voyage à la nage. »



Au-delà du défi, la traversée veut aussi porter une mémoire collective. Celle des enfants qui se battent encore contre la maladie, mais aussi de ceux qui ont perdu ce combat. « Cet événement, c’était vraiment pour représenter tous les enfants de Corse qui sont partis, qui partent encore ou qui partiront », confie Lionel Maulini avec émotion. L’association souhaite également sensibiliser le grand public aux maladies rares et pédiatriques encore trop peu connues. « Il y a énormément de maladies rares. Il faut en parler davantage », insiste-t-il.



Une association née de l’épreuve



L’arrivée de la traversée se fera à Marseille, auprès de l’association Sourire à la vie, structure qui accompagne les enfants atteints de cancer par le sport et qui a soutenu Carl’Andria durant son parcours de soins. « Cette association a beaucoup aidé notre enfant », raconte Lionel Maulini. « Ils ont un château à Marseille et nous y avons planté un olivier en hommage à notre fils. » À l’issue de la traversée, U Lionu, un trophée lionceau symbolique, sera remis à l’association marseillaise. Un geste appelé à devenir une tradition solidaire entre les deux rives de la Méditerranée.



Depuis sa création, À Tè Carlucciu multiplie les actions pour soutenir les enfants malades et leurs familles : aides financières, prise en charge d’hôtels et de frais médicaux, soutien moral, organisation d’événements caritatifs ou encore aménagement d’espaces dans les hôpitaux. « On est très proches des familles parce qu’on est passés par là nous aussi », explique Lionel Maulini. « On sait à quel point c’est difficile. »



L’association intervient également dans les services hospitaliers d’Ajaccio et de la Timone, où elle a notamment financé des salles de jeux et du matériel destiné aux enfants hospitalisés. Avec cette Traversée de l’espoir, À Tè Carlucciu veut désormais donner une résonance encore plus forte à son combat : rappeler qu’au-delà de la mer, il y a des familles, des enfants et des parcours de vie qui méritent d’être vus, entendus et soutenus.