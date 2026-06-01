De Bastia à Cannes : Naty, chienne policière de Haute-Corse, tire sa révérence sur le tapis rouge

Un lien construit dans la confiance
Ce qui a fait de Naty une chienne d'exception, c'est avant tout le lien tissé avec son maître-chien. "Elle ne travaillait que pour moi. Elle me regarde avec des yeux d'amour, tout simplement. Tout ce que je lui demande, elle le ferait." Formée en trois mois et demi en même temps que Stéphane passait son diplôme de conducteur, Naty a ensuite bénéficié d'une circonstance inattendue : le Covid. "J'ai eu cette chance de pouvoir la peaufiner pendant deux ans, grâce au Covid, ou malheureusement à cause du Covid. Peu de missions, peu d'interventions. Ça m'a permis de la développer au maximum de son potentiel."
Au fil de sa carrière, Naty a participé à des sécurisations de personnalités, des visites papales, des interventions sur des attentats. "Il y a deux missions avec des découvertes assez importantes qui ont peut-être sauvé des personnes. Mais ça restera dans le secret professionnel."
Cannes, un épilogue inattendu
La photo de Naty sur le tapis rouge du Festival de Cannes a fait le tour des réseaux sociaux. Pourtant Stéphane ne l'avait pas prémédité. "Elle faisait le festival de Cannes depuis plusieurs années. J'avais envoyé la photo, mais c'est la communication chez nous qui a fait quelque chose de pas mal et je ne m'y attendais vraiment pas. Elle le méritait. Franchement, elle le méritait." Dans les prochaines semaines, une fois les démarches administratives finalisées, Naty lui appartiendra officiellement. "Ce qui l'attend, c'est une vie de papouilles à la maison."
Tayson prend le relais
Son successeur s'appelle Tayson, un mâle malinois de quatre ans. "Il est totalement différent. Plus grand, plus costaud, beaucoup plus puissant." Les deux chiens se connaissent déjà et s'entendent bien. Stéphane prévoit une transition progressive : les deux chiens travailleront ensemble sur le terrain avant que Naty ne soit officiellement réformée. "Les chiens font du mimétisme. Tayson va voir comment elle travaille." Grâce à ce qu'il a appris avec Naty, Stéphane espère construire avec Tayson un lien tout aussi solide. "Naty m'a laissé une connaissance que je vais maintenant mettre sur Tayson."
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