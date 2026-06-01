De Bastia à Cannes : Naty, chienne policière de Haute-Corse, tire sa révérence sur le tapis rouge

Ce qui a fait de Naty une chienne d'exception, c'est avant tout le lien tissé avec son maître-chien. "Elle ne travaillait que pour moi. Elle me regarde avec des yeux d'amour, tout simplement. Tout ce que je lui demande, elle le ferait." Formée en trois mois et demi en même temps que Stéphane passait son diplôme de conducteur, Naty a ensuite bénéficié d'une circonstance inattendue : le Covid. "J'ai eu cette chance de pouvoir la peaufiner pendant deux ans, grâce au Covid, ou malheureusement à cause du Covid. Peu de missions, peu d'interventions. Ça m'a permis de la développer au maximum de son potentiel."



Au fil de sa carrière, Naty a participé à des sécurisations de personnalités, des visites papales, des interventions sur des attentats. "Il y a deux missions avec des découvertes assez importantes qui ont peut-être sauvé des personnes. Mais ça restera dans le secret professionnel."

