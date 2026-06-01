Parcoursup : L'heure des premières réponses pour les 3 426 candidats corses

À 19 heures ce mardi, l'attente prendra fin pour les 3 426 candidats corses inscrits cette année sur Parcoursup. Comme partout en France, ils découvriront les premières réponses à leurs vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur. Parmi eux, 2 464 lycéens de terminale. Un chiffre en hausse de 6,7 % par rapport à l'an dernier.



« Les candidats vont commencer à recevoir les propositions d’admission sur Parcoursup. Dès lors, ils auront quelques jours pour classer leurs vœux en attente. On leur demande d’agir sur leur dossier plus tôt que les autres années pour que le jeu des chaises musicales puisse jouer », explique Valérie Lombardo, conseillère du recteur et déléguée régionale académique à l'information et à l'orientation. Dans l'académie, les résultats observés l'an dernier incitent toutefois à l'optimisme. « Lors du premier jour de l’ouverture des propositions d’admission, 69 % des élèves de Terminale de l’Académie de Corse avaient reçu une proposition. À la fin de la phase principale au début de l’été, c’étaient 96,5 % des néo-bacheliers corses qui avaient obtenu une proposition d’admission », rappelle Valérie Lombardo.



Au-delà des chiffres, le rectorat assure rester mobilisé pour accompagner les jeunes qui se retrouveraient sans réponse favorable au terme de la phase principale. « C’est ce que le recteur nous a de nouveau demandé cette année car il tient vraiment à ce que tout le monde ait une proposition. À la fin de la phase principale, nous allons donc de nouveau répertorier les élèves qui n’ont pas reçu de proposition et leur en faire. Ensuite, à eux de choisir ou non », indique Valérie Lombardo. Un travail qui s'inscrit dans la continuité de l'accompagnement mis en place par les services académiques. Si, au niveau national, les professeurs principaux sont alertés lorsqu'un élève se retrouve sans proposition, l'académie de Corse revendique en effet une approche plus individualisée. « Le but, c’est vraiment de pouvoir agir sur tous les élèves. Par rapport à ce qui se fait au niveau national, nous allons vraiment chercher chaque élève. Quand on arrive en fin de parcours, au moment de la commission d’accès à l’enseignement supérieur mi-juillet, on leur fait des propositions de construction de parcours », précise la déléguée régionale académique à l'information et à l'orientation en soulignant que cette démarche s'inscrit dans l'axe 5 du projet académique Scola 2030 consacré à la construction des parcours. « On essaye de s’améliorer au fur et à mesure. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas eu les vœux que l’on voulait sur Parcoursup que tout s’arrête. On continue à construire, à chercher, à faire des propositions. On ne laisse pas les élèves tout seuls », ajoute-t-elle.



Dans ce droit fil, parmi les nouveautés de cette année figure un partenariat entre le rectorat et l'Agence régionale de santé afin d'apporter des réponses aux nombreux candidats qui souhaitaient intégrer les formations du secteur médical et paramédical, particulièrement demandées, et qui n’ont pas reçu de réponse favorable. « Nous avons par exemple beaucoup de demande sur les instituts de soins infirmiers notamment, et il y a donc beaucoup de déçus. Avec l’ARS, nous allons travailler sur les profils un peu fragiles qui ne seraient pas pris cette année en IFSI afin de leur proposer des formations annexes, comme par exemple aide-soignant. Ils pourront ainsi se former un peu plus et recandidater à nouveau sur Parcoursup plus tard s’ils le souhaitent », dévoile Valérie Lombardo. Une manière d'éviter les ruptures de parcours et de permettre à ces jeunes de poursuivre leur projet professionnel malgré un refus initial.



Alors que cette année, ce sont en tout 124 formations qui sont proposées sur Parcoursup en Corse - contre 115 l'an dernier - représentant au total 3 352 places disponibles sur l'île, à l'heure où débute la phase d'admission, les services académiques tiennent également à rappeler aux candidats qu'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement tout au long de la procédure. « Ils ne sont pas seuls dans la procédure », insiste Valérie Lombardo en rappelant que les candidats peuvent contacter les équipes via la messagerie « Contact » de Parcoursup ou joindre le numéro vert 0 800 400 070. Celui-ci sera ouvert dès mercredi et restera accessible tout au long du premier week-end de juin, de 10 heures à 16 heures. D'autres permanences seront organisées lors des prochaines échéances de la procédure.



Alors que les premières réponses tomberont ce mardi soir, les listes d'attente continueront, elles, à évoluer quotidiennement pendant plusieurs semaines. Pour de nombreux candidats, la procédure ne fera donc que commencer.