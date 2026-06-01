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Haute-Corse : deux blessés dans des accidents de la circulation à Piedigriggio et Penta-di-Casinca


Léana Serve le Mardi 2 Juin 2026 à 18:05

Les pompiers de Haute-Corse sont intervenus à deux reprises ce mardi pour des accidents de la circulation. Le premier s’est produit vers 11heures sur la route du village de Piedigriggio, où une voiture a fait une sortie de route. Les pompiers de Ponte-Leccia ont évacué une personne en urgence relative sur le centre hospitalier de Corte. Le second s’est produit aux alentours de 16h30 sur la route de Chiapatella sur la commune Penta-di-Casinca et a impliqué deux véhicules. Les pompiers de Lucciana ont pris en charge une victime en urgence relative et l’ont évacuée sur l’hôpital de Bastia.







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