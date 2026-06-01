Alerte aux fortes vagues sur la côte Ouest de la Corse

Alors que les températures estivales peuvent pousser certains à vouloir aller se rafraîchir sur les plages de l’île, la baignade sera déconseillée sur la côte Ouest ce mercredi en raison d’un phénomène de fortes vagues.



En Haute-Corse, la préfecture met ainsi en garde contre un « risque important de noyade sur les plages de la Balagne à l’Ouest du Cap Corse » de 6h à 15H.

🌊#AlerteMétéo #Fortes #vagues



⚠️Baignade dangereuse: risque important de noyade sur les plages de la Balagne à l’ouest du Cap Corse le mercredi 03 juin 2026 de 06h à 15h pic.twitter.com/IZw6fligrV — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) June 2, 2026