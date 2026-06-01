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Alerte aux fortes vagues sur la côte Ouest de la Corse


La rédaction le Mardi 2 Juin 2026 à 15:09

De forte vagues sont attendues sur le littoral occidental de l’île, de la Balagne à Bonifacio, ce mercredi. Les autorités déconseillent la baignade



(Crédit photo : Jean-Claude Camu)
(Crédit photo : Jean-Claude Camu)

Alors que les températures estivales peuvent pousser certains à vouloir aller se rafraîchir sur les plages de l’île, la baignade sera déconseillée sur la côte Ouest ce mercredi en raison d’un phénomène de fortes vagues.
 
En Haute-Corse, la préfecture met ainsi en garde contre un « risque important de noyade sur les plages de la Balagne à l’Ouest du Cap Corse » de 6h à 15H. 


En Corse-du-Sud, ce sont toutes les plages de la façade occidentale qui seront concernées de 6h à 23h.
 
 

En conséquence, les autorités recommandent d’éviter la baignade et les activités nautiques, de se tenir à distance du rivage, de consulter impérativement les drapeaux avant toute activité sur les plages ou encore d’éviter les plages non surveillées et de privilégier les zones surveillées.




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