Alerte aux fortes vagues sur la côte Ouest de la Corse

Alors que les températures estivales peuvent pousser certains à vouloir aller se rafraîchir sur les plages de l’île, la baignade sera déconseillée sur la côte Ouest ce mercredi en raison d’un phénomène de fortes vagues.
En Haute-Corse, la préfecture met ainsi en garde contre un « risque important de noyade sur les plages de la Balagne à l’Ouest du Cap Corse » de 6h à 15H.
🌊#AlerteMétéo #Fortes #vagues— Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) June 2, 2026
⚠️Baignade dangereuse: risque important de noyade sur les plages de la Balagne à l’ouest du Cap Corse le mercredi 03 juin 2026 de 06h à 15h pic.twitter.com/IZw6fligrV
🌊 ALERTE - FORTES VAGUES 🌊— Préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud (@Prefet2A) June 2, 2026
⚠️ BAIGNADE DANGEREUSE sur les plages de la façade occidentale de la Corse-du-Sud
📅 mercredi 3 juin 2026 de 6h à 23h.
⛔ Recommandations :
• Évitez la baignade
• Tenez-vous à distance du rivage
• Surveillez vos enfants
• Respectez les consignes… pic.twitter.com/DKOsnvP5as
-
Natation : la jeunesse corse brille aux Championnats de France Juniors
-
A màghjina - Quandu a sera fala nantu à Corbara
-
Borgo : un accident de la circulation fait deux blessés
-
A Cuppa di a CAB : Une 3e (et dernière) édition de ce tournoi populaire inter-quartiers
-
Biodiversité, jeux et spectacle : la 2e Fête du Grand Site s'installe à Oletta le 6 juin