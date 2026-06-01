Natation : la jeunesse corse brille aux Championnats de France Juniors

Au terme de cinq jours de compétition à Chalon-sur-Saône, la natation corse peut tirer un bilan particulièrement encourageant de ces Championnats de France Juniors. Avec neuf nageurs qualifiés au rendez-vous national, les représentants du 2B Natation, du CN Fiumorbu et du GFCA Natation ont confirmé la progression constante observée depuis plusieurs saisons au sein des bassins insulaires.
La performance la plus marquante est évidemment venue de Sauveur Cristofini. Le licencié du GFCA Natation, qui s'entraîne aujourd'hui au sein des structures nationales, a confirmé son immense potentiel en remportant deux titres de champion de France juniors et en s'offrant au passage le record de France des 17 ans sur 200 mètres nage libre en 1'46''44, une performance qui lui ouvre les portes des Championnats d'Europe. « C'est une performance exceptionnelle », souligne Pierre Mondoloni, directeur technique de la Ligue Corse de Natation. Outre le titre de champion de France U18, cette performance lui offre une qualification directe pour les Championnats d'Europe à Paris, du 10 au 16 août. Ce nouveau record national français des 17 ans, efface d’autre part l'ancienne référence détenue par un certain Yannick Agnel ! l établit également deux records régionaux : 23''81 sur 50 m nage libre ; et un nouveau record sur 200 m papillon. Enfin, il termine 3e des Championnats de France U18 sur 200 m papillon.
Derrière ce résultat hors norme, plusieurs nageurs insulaires se sont également illustrés. À commencer par Pauline Lacroix, l'une des grandes satisfactions du week-end. La nageuse du 2B Natation a atteint trois finales chez les 16 ans et battu à trois reprises les records de Corse toutes catégories en dos. Une performance qui lui permet également de décrocher trois qualifications pour les prochains Championnats de France Élite.
« Si l'on met de côté la performance exceptionnelle de Sauveur, Pauline est certainement la nageuse qui ressort le plus de ces championnats », estime Pierre Mondoloni. « Elle réalise trois finales, trois records de Corse toutes catégories et elle confirme tout le travail effectué ces dernières saisons. »
Le 2B Natation a d'ailleurs largement contribué au bon bilan insulaire. À seulement 14 ans, Eleonore Ramelli Caratini a atteint une finale nationale sur 400 mètres nage libre, tandis que Ghjuvanni Chiappe s'est hissé en finale du 50 mètres brasse chez les 15 ans et a établi deux nouveaux records de Corse dans sa catégorie d'âge. Romain Wagner, lui aussi âgé de 14 ans, a poursuivi sa progression en améliorant plusieurs records personnels.
« La formation continue de porter ses fruits »
Le CN Fiumorbu n'est pas resté en retrait avec la qualification de Demian Irinescu pour une finale nationale sur 50 mètres nage libre chez les 15 ans. Du côté du GFCA Natation, Manau Adari a également réussi à se hisser en finale nationale, preuve de la densité du contingent corse présent à Chalon-sur-Saône.
Pour Pierre Mondoloni, ces résultats confirment la bonne santé de la natation insulaire. « Le bilan est très positif. Nous avons plusieurs accès en finale et surtout une progression globale des performances de nos nageurs. Il ne faut pas oublier que la natation française progresse aussi et que le niveau est de plus en plus relevé. Malgré cela, nos jeunes continuent d'avancer et de se rapprocher du très haut niveau. »
Le directeur technique voit dans ces résultats la continuité du travail engagé depuis plusieurs années. « Nous sommes dans la veine de ce que l'on observe depuis un ou deux ans. Les performances sont là, les finales aussi. Cela montre que les clubs corses travaillent bien et que la formation continue de porter ses fruits. ». Une dynamique qui permet à la natation corse d'aborder avec ambition les prochaines échéances nationales et internationales, portée par une génération de nageurs dont plusieurs semblent encore loin d'avoir atteint leur plafond.
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