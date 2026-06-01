Équitation - Les champions de Corse de dressage sacrés à Lucciana

Les Écuries Laura Benvel, à Lucciana, ont accueilli ce week-end la finale du circuit régional de dressage de Corse ainsi que le championnat de Corse de la discipline. Organisée par la Commission Dressage du Comité Régional d'Équitation Corse, cette ultime échéance a réuni les meilleurs cavaliers insulaires, du plus jeune débutant aux compétiteurs les plus expérimentés.
Au total, 127 engagés se sont succédé durant deux jours de compétition. Les participants ont présenté les reprises imposées, enchaînant figures et mouvements techniques au sein de chorégraphies codifiées destinées à mettre en valeur la précision, l'harmonie et la qualité du travail du couple cavalier-cheval.
Les prestations ont été évaluées par un jury composé de Jean-Christophe Comet, Marc Besnainou, Aymeric Cruaud et Magali Gozzi.
Cette compétition marquait l'aboutissement du circuit régional de dressage, constitué de sept étapes organisées entre octobre et fin mai à travers l'île.
Les podiums de la finale du circuit régional de dressage de Corse
Club 4
1.Battesti Eva
2.Ferrari Eva
3.Denizot Elisa Santoni
Club 3
1.Ghuel Condello Montagna
2.Piglioni Lili Joséphine
3.Serrurier Nelya
Club 2
1.Jeanne Marck
2.Laurine Jean Mistral
3.Chanel Rocha
Club 1
1.Guiraud Maelis
2.Luciani Leonie
Critérium 3
1.Boistard Tea
2.Giovannangeli Chjara Maria
3.Petrotti Alexandra
Critérium 2
1.Fabre Helena
2.Chauveau Edouard
Critérium 1
1.Peretti Lachize Léa
Amateur 3
1.Brunet Maeva
Amateur 2
1.Menetrey Chipponi Angelina
2.Feraud Marion
Amateur 1
1.Valery Anna Dea
Les podiums du championnat de Corse
1.Battesti Eva
2.Foisil Eva
3.Andarelli Chloé
Club 3
1.Angelina Savelli 138.675
2.Piglioni Lili Joséphine 137.875
3.Rialland Lisa 137.334
Club 2
1.Lauryne Jean Mistral
2.Marck Jeanne
3.Manaud Lola
Club 1
1.Guiraud Maelis
2.Luciani Leonie
Critérium 3
1.Boistard Tea
2.Giovannangeli Chjara Maria
3.Sabiani Marie
Critérium 2
1.Fabre Helina
2.Tamburini Anaïs
3.Chauveau Édouard
Critérium 1
1.Peretti Lachize Léa
Amateur 3
1.Demanet Lila
2.Brunet Maeva
Amateur 2
1.Menetrey Chipponi Angelina
2.Feraud Marion
Amateur 1
1.Valery Anna Dea
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