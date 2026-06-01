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Équitation - Les champions de Corse de dressage sacrés à Lucciana


La rédaction le Lundi 1 Juin 2026 à 12:20

La finale du circuit régional de dressage de Corse et le championnat de Corse se sont tenus ce week-end aux Écuries Laura Benvel, à Lucciana. Près de 130 cavaliers venus de toute l'île se sont affrontés dans les différentes catégories, du niveau Club aux épreuves Amateur, pour conclure une saison composée de sept étapes.



Équitation - Les champions de Corse de dressage sacrés à Lucciana

Les Écuries Laura Benvel, à Lucciana, ont accueilli ce week-end la finale du circuit régional de dressage de Corse ainsi que le championnat de Corse de la discipline. Organisée par la Commission Dressage du Comité Régional d'Équitation Corse, cette ultime échéance a réuni les meilleurs cavaliers insulaires, du plus jeune débutant aux compétiteurs les plus expérimentés.

Au total, 127 engagés se sont succédé durant deux jours de compétition. Les participants ont présenté les reprises imposées, enchaînant figures et mouvements techniques au sein de chorégraphies codifiées destinées à mettre en valeur la précision, l'harmonie et la qualité du travail du couple cavalier-cheval.

Les prestations ont été évaluées par un jury composé de Jean-Christophe Comet, Marc Besnainou, Aymeric Cruaud et Magali Gozzi.

Cette compétition marquait l'aboutissement du circuit régional de dressage, constitué de sept étapes organisées entre octobre et fin mai à travers l'île.


Les podiums de la finale du circuit régional de dressage de Corse

Équitation - Les champions de Corse de dressage sacrés à Lucciana
 
Club 4 
1.Battesti Eva
2.Ferrari Eva
3.Denizot Elisa Santoni
 
Club 3
1.Ghuel Condello Montagna 
2.Piglioni Lili Joséphine 
3.Serrurier Nelya 
 
Club 2
1.Jeanne Marck
2.Laurine Jean Mistral
3.Chanel Rocha
 
Club 1
1.Guiraud Maelis 
2.Luciani Leonie
 
Critérium 3
1.Boistard Tea
2.Giovannangeli Chjara Maria 
3.Petrotti Alexandra 
 
Critérium 2
1.Fabre Helena 
2.Chauveau Edouard
 
Critérium 1
1.Peretti Lachize Léa
 
 
Amateur 3
1.Brunet Maeva 
 
Amateur 2
1.Menetrey Chipponi Angelina 
2.Feraud Marion 
 
Amateur 1 
1.Valery Anna Dea 

 

Les podiums du championnat de Corse

Équitation - Les champions de Corse de dressage sacrés à Lucciana
Club 4
1.Battesti Eva
2.Foisil Eva
3.Andarelli Chloé 
 
Club 3
1.Angelina Savelli 138.675
2.Piglioni Lili Joséphine 137.875
3.Rialland Lisa 137.334
 
Club 2
1.Lauryne Jean Mistral 
2.Marck Jeanne 
3.Manaud Lola 
 
Club 1
1.Guiraud Maelis 
2.Luciani Leonie
 
Critérium 3
1.Boistard Tea
2.Giovannangeli Chjara Maria
3.Sabiani Marie
 
Critérium 2
1.Fabre Helina
2.Tamburini Anaïs 
3.Chauveau Édouard 
 
Critérium 1
1.Peretti Lachize Léa
 
Amateur 3
1.Demanet Lila
2.Brunet Maeva
 
Amateur 2
1.Menetrey Chipponi Angelina
2.Feraud Marion 
 
Amateur 1 
1.Valery Anna Dea




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