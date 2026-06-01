Pétanque Grand Sud - Le trio Reboul-Santini-Monnier (SPIR) remporte le 1er Challenge Gérard et Véro Cesari

En quart de finale, les trios Grazzini-Ferrari-Pietrolani (BSM) Subrini-Colombani-Uras (NH) Reboul-Santini-Monnier (SPIR) et Vinciguerra-Figuière-Porche
r (NH) décrochaient les billets pour le dernier carré. Des demi-finales où Grazzini-Ferrari-Pietrolani s'imposait au finish sur Subrini-Colombani-Uras 13-12 alors Reboul-Santini-Monnier l'emportait plus largement face à Vinciguerra-Figuière-Porcher 13-1.
La finale disputée à 2 heures du matin voyait Reboul-Santini-Monnier s'adjuger le 1er Challenge Gérard et Véro Cesari contre Grazzini-Ferrari-Pietrolani 13-6.
Le concours B, revenait aux Zinsali Biancarelli-Moreno-Battesti (Zinsali) 13 à 9 aux dépens des Cortenais Luzzi-Santoni-Parigi.
Battaglini-Devaux (BPM) remporte le doublette féminin
Une trentaine de duos était en lice dans ce concours qui a commencé hier à 13 heures.. Lors des demi-finales, Battaglini-Devaux (BPM) décrochait son accessit pour la finale en battant Conan-Hof (BDF) 13-9. Porri-Donatini (ASP) en faisait de même face Sorbara-Mondoloni (NH) 13-2
La partie décisive revenait à Battaglini-Devaux (BPM) qui battait Porri-Donatini (ASP) 13-10. Le concours B était pour Carrière-Moi qui s'imposait Mondoloni-Recorbet 13-8.
Les tableaux
Régional triplettes
Quarts de finales
Reboul-Santini-Monnier (SPIR) bat Brigato-Biancarelli-Mattei (Zinsali) 13-12
Subrini-Colombani-Uras (NH) bat Tomasini-Muraccioli-Antoine (NH) 13-5
Vinciguerra-Figuière-Porcher (NH) bat Ferrelli-Taddei-Costa (BC) 13-11
Grazzini-Ferrari-Pietrolani (BSM) bat Mula-Donatini-Meli (ASP) 13-9
Demi-finales
Grazzini-Ferrari-Pietrolani (BSM) bat Subrini-Colombani-Uras (NH) 13-12
Reboul-Santini-Monnier (SPIR) bat Vinciguerra-Figuière-Porcher (NH) 13-1
Finale
Reboul-Santini-Monnier (SPIR) bat Grazzini-Ferrari-Pietrolani (BSM) 13-6.
Doublette féminin
Demi-finales
Battaglini-Devaux (BPM) bat Conan-Hof (BDF) 13-9
Porri-Donatini (ASP) bat Sorbara-Mondoloni (NH) 13-2
Finale:
Battaglini-Devaux (BPM) bat Porri-Donatini (ASP) 13-10
