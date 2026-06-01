Pétanque Grand Sud - Le trio Reboul-Santini-Monnier (SPIR) remporte le 1er Challenge Gérard et Véro Cesari


GAP le Lundi 1 Juin 2026 à 11:20

Après une belle entame samedi avec le concours en doublette, les triplettes, au nombre d'une centaine, ont investi dimanche les rectangles du cœur de ville pour les phases de poules.



En quart de finale, les trios Grazzini-Ferrari-Pietrolani (BSM) Subrini-Colombani-Uras (NH) Reboul-Santini-Monnier (SPIR) et Vinciguerra-Figuière-Porcher (NH) décrochaient les billets pour le dernier carré. Des demi-finales où Grazzini-Ferrari-Pietrolani s'imposait au finish sur  Subrini-Colombani-Uras 13-12 alors Reboul-Santini-Monnier l'emportait plus largement face à Vinciguerra-Figuière-Porcher 13-1.
La finale disputée à 2 heures du matin voyait Reboul-Santini-Monnier s'adjuger le 1er Challenge Gérard et Véro Cesari contre Grazzini-Ferrari-Pietrolani 13-6.
Le concours B, revenait aux Zinsali Biancarelli-Moreno-Battesti (Zinsali) 13 à 9 aux dépens des Cortenais Luzzi-Santoni-Parigi.


Battaglini-Devaux (BPM) remporte le doublette féminin
Une trentaine de duos était en lice dans ce concours qui a commencé hier à 13 heures.. Lors des demi-finales, Battaglini-Devaux (BPM) décrochait son accessit pour la finale en battant Conan-Hof (BDF) 13-9. Porri-Donatini (ASP) en faisait de même face Sorbara-Mondoloni (NH) 13-2
La partie décisive revenait à Battaglini-Devaux (BPM) qui battait Porri-Donatini (ASP) 13-10. Le concours B était pour Carrière-Moi qui s'imposait Mondoloni-Recorbet 13-8.
 
Les tableaux
 
Régional triplettes
Quarts de finales
Reboul-Santini-Monnier (SPIR) bat Brigato-Biancarelli-Mattei (Zinsali) 13-12
Subrini-Colombani-Uras (NH) bat Tomasini-Muraccioli-Antoine (NH) 13-5
Vinciguerra-Figuière-Porcher (NH) bat Ferrelli-Taddei-Costa (BC) 13-11
Grazzini-Ferrari-Pietrolani (BSM) bat Mula-Donatini-Meli (ASP) 13-9
 
Demi-finales
Grazzini-Ferrari-Pietrolani (BSM)  bat  Subrini-Colombani-Uras (NH) 13-12
Reboul-Santini-Monnier (SPIR) bat Vinciguerra-Figuière-Porcher (NH) 13-1
 
Finale
Reboul-Santini-Monnier (SPIR) bat Grazzini-Ferrari-Pietrolani (BSM) 13-6.
 
Doublette féminin
 
Demi-finales
Battaglini-Devaux (BPM) bat Conan-Hof (BDF) 13-9
Porri-Donatini (ASP) bat Sorbara-Mondoloni (NH) 13-2
 
Finale:
Battaglini-Devaux (BPM)  bat Porri-Donatini (ASP) 13-10





