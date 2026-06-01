CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Virginie Torelli, verrière d'art 03/06/2026 Le couronnement de la Vierge, une tradition immuable à Corte 31/05/2026 Cap vers le large : Mare Vivu repart explorer la Méditerranée pendant quatorze jours 31/05/2026 Les fantômes corses du CFM Hourtin 31/05/2026

Le couronnement de la Vierge, une tradition immuable à Corte


Mario Grazi le Dimanche 31 Mai 2026 à 21:07

En cette fête de la Visitation, dernier jour du mois de mai, la tradition veut que les filles de la paroisse, vêtues de blanc, couronnent la Vierge Marie et lui remettent des petits bouquets de fleurs enrubannés de blanc et de bleu. Rappelons bien que le Couronnement de la Vierge n’est pas chose anodine dans l’histoire chrétienne : sans être d’essence divine, Dieu l’a placée au-dessus de toutes les créatures, soient-elles, anges, hommes ou démons. Sa couronne, attribut angélique et céleste a une très forte symbolique et connotation puisque emblème de royauté et victoire. Le symbolisme de la couronne est intrinsèque à la pensée juive et chrétienne de la « rétribution », puissamment enraciné dans la Bible.



Grazi Ritratti
Grazi Ritratti
Thème important de la chrétienté, le couronnement représente la Vierge Marie couronnée et glorifiée de fleurs : une tradition qu’a revécu une fois encore, la paroisse de Corte ne dérogeant point à la règle. Une fois encore, elles furent plus d’une trentaine de petites figures angéliques apprêtées de robes blanches, de tulle et dentelle par leurs mamans, en l’honneur à la Vierge Marie, à se rendre en procession, jusqu’à l’église de l’Annonciation où les fidèles étaient rassemblés.


La symbolique était double cette année car cette fête de la Visitation coïncidait également avec la fête des mères. Rappelons que la Visitation représente la visite de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth. Une visite qui eut lieu quelques temps après l’annonce par l’ange Gabriel qu’elle enfanterait Jésus, fils de Dieu, tandis que sa cousine mettrait au monde Jean-Baptiste, futur apôtre du Seigneur.
Voilà ce que l’on peut apprendre dans l’Evangile de Saint Luc. Une fête de la Visitation qui remonte à 1623. Le mystère de la Visitation rapporté par Saint-Luc explique qu’à la salutation de Marie à sa cousine, l’enfant porté par cette dernière a bondi de joie en elle et Elisabeth fut aussitôt remplie de l’Esprit Saint !
Si cette célébration s’est perdue avec le temps dans la plupart des paroisses insulaires, à Corte elle reste bien vivace et une fois encore les fidèles étaient nombreux en l’église de l’Annonciation pour assister à cette célébration et voir donc Léa, assistée d’Anne-Marie et de Lou, couronner la Vierge Marie.
 








CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos