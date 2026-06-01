Le couronnement de la Vierge, une tradition immuable à Corte

Thème important de la chrétienté, le couronnement représente la Vierge Marie couronnée et glorifiée de fleurs : une tradition qu’a revécu une fois encore, la paroisse de Corte ne dérogeant point à la règle. Une fois encore, elles furent plus d’une trentaine de petites figures angéliques apprêtées de robes blanches, de tulle et dentelle par leurs mamans, en l’honneur à la Vierge Marie, à se rendre en procession, jusqu’à l’église de l’Annonciation où les fidèles étaient rassemblés.





La symbolique était double cette année car cette fête de la Visitation coïncidait également avec la fête des mères. Rappelons que la Visitation représente la visite de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth. Une visite qui eut lieu quelques temps après l’annonce par l’ange Gabriel qu’elle enfanterait Jésus, fils de Dieu, tandis que sa cousine mettrait au monde Jean-Baptiste, futur apôtre du Seigneur.

Voilà ce que l’on peut apprendre dans l’Evangile de Saint Luc. Une fête de la Visitation qui remonte à 1623. Le mystère de la Visitation rapporté par Saint-Luc explique qu’à la salutation de Marie à sa cousine, l’enfant porté par cette dernière a bondi de joie en elle et Elisabeth fut aussitôt remplie de l’Esprit Saint !

Si cette célébration s’est perdue avec le temps dans la plupart des paroisses insulaires, à Corte elle reste bien vivace et une fois encore les fidèles étaient nombreux en l’église de l’Annonciation pour assister à cette célébration et voir donc Léa, assistée d’Anne-Marie et de Lou, couronner la Vierge Marie.

